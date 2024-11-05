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ВС России нанесли массированный удар по украинской инфраструктуре - РИА Новости, 05.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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12:10 05.11.2024 (обновлено: 12:40 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/minoborony-1981902793.html
ВС России нанесли массированный удар по украинской инфраструктуре
ВС России нанесли массированный удар по украинской инфраструктуре - РИА Новости, 05.11.2024
ВС России нанесли массированный удар по украинской инфраструктуре
Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по украинской военной инфраструктуре, сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T12:10
2024-11-05T12:40
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по украинской военной инфраструктуре, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией &lt;...&gt; нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства ракетного вооружения, объектам энергетики, используемым для обеспечения ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 143 районах", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.Российские средства ПВО сбили французскую управляемую авиабомбу Hammer и 17 беспилотников самолетного типа.Минувшей ночью и утром украинские ресурсы сообщали о взрывах в Киеве и Киевской области, в Харькове, Черкассах, под Полтавой, в Хмельницкой и Житомирской областях.Российские войска с октября 2022 года наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
https://ria.ru/20241105/voda-1981838784.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
ВС России нанесли массированный удар по украинской инфраструктуре

Минобороны: удары нанесены по военным аэродромам ВСУ и энергообъектам

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкНанесение удара "Искандером" по районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ
Нанесение удара Искандером по районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по украинской военной инфраструктуре, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства ракетного вооружения, объектам энергетики, используемым для обеспечения ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 143 районах", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
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Российские войска с октября 2022 года наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
 
 
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