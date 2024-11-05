https://ria.ru/20241105/minoborony-1981902793.html

ВС России нанесли массированный удар по украинской инфраструктуре

ВС России нанесли массированный удар по украинской инфраструктуре - РИА Новости, 05.11.2024

ВС России нанесли массированный удар по украинской инфраструктуре

Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по украинской военной инфраструктуре, сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T12:10

2024-11-05T12:10

2024-11-05T12:40

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по украинской военной инфраструктуре, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства ракетного вооружения, объектам энергетики, используемым для обеспечения ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 143 районах", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.Российские средства ПВО сбили французскую управляемую авиабомбу Hammer и 17 беспилотников самолетного типа.Минувшей ночью и утром украинские ресурсы сообщали о взрывах в Киеве и Киевской области, в Харькове, Черкассах, под Полтавой, в Хмельницкой и Житомирской областях.Российские войска с октября 2022 года наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

https://ria.ru/20241105/voda-1981838784.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), украина