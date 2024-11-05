https://ria.ru/20241105/minoborony-1981902407.html

Группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи

Группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 05.11.2024

Группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи

Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи, отразили девять атак, ВСУ потеряли до 560 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T12:09

2024-11-05T12:09

2024-11-05T12:15

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи, отразили девять атак, ВСУ потеряли до 560 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 93-й, 100-й, 151-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Берестки, Дзержинск, Заря, Леонидовка, Красное и Димитров Донецкой Народной Республики. Отражены девять контратак формирований 42-й, 117-й механизированных бригад ВСУ, 37-й и 38-й бригад морской пехоты", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 560 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, три боевые бронированные машины, три автомобиля, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и 122-мм гаубицу Д-30.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, донецкая народная республика