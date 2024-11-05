https://ria.ru/20241105/minoborony-1981901301.html

Группировка "Север" уничтожила до 70 солдат ВСУ

Группировка "Север" уничтожила до 70 солдат ВСУ - РИА Новости, 05.11.2024

Группировка "Север" уничтожила до 70 солдат ВСУ

ВСУ за сутки потеряли до 70 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило во вторник министерство обороны... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T12:06

2024-11-05T12:06

2024-11-05T12:21

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 70 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило во вторник министерство обороны РФ,"Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 71-й егерской бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф