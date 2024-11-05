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Группировка "Север" уничтожила до 70 солдат ВСУ - РИА Новости, 05.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:06 05.11.2024 (обновлено: 12:21 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/minoborony-1981901301.html
Группировка "Север" уничтожила до 70 солдат ВСУ
Группировка "Север" уничтожила до 70 солдат ВСУ - РИА Новости, 05.11.2024
Группировка "Север" уничтожила до 70 солдат ВСУ
ВСУ за сутки потеряли до 70 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило во вторник министерство обороны... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T12:06
2024-11-05T12:21
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 70 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило во вторник министерство обороны РФ,"Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 71-й егерской бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Группировка "Север" уничтожила до 70 солдат ВСУ

Минобороны: ВСУ потеряли до 70 военных на Харьковском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 70 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило во вторник министерство обороны РФ,
"Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 71-й егерской бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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