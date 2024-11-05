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Группировка "Север" уничтожила до 70 солдат ВСУ
Группировка "Север" уничтожила до 70 солдат ВСУ - РИА Новости, 05.11.2024
Группировка "Север" уничтожила до 70 солдат ВСУ
ВСУ за сутки потеряли до 70 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило во вторник министерство обороны... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T12:06
2024-11-05T12:06
2024-11-05T12:21
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вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 70 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило во вторник министерство обороны РФ,"Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 71-й егерской бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
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Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Группировка "Север" уничтожила до 70 солдат ВСУ
Минобороны: ВСУ потеряли до 70 военных на Харьковском направлении