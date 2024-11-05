https://ria.ru/20241105/metro-1981872648.html

В московском метро опровергли данные о задымлении на станции "Кузьминки"

В московском метро опровергли данные о задымлении на станции "Кузьминки" - РИА Новости, 05.11.2024

В московском метро опровергли данные о задымлении на станции "Кузьминки"

Информация о задымлении вагона на станции "Кузьминки" Таганско-Краснопресненской линии московского метро не соответствует действительности, сотрудники потушили... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T08:45

2024-11-05T08:45

2024-11-05T08:45

происшествия

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Информация о задымлении вагона на станции "Кузьминки" Таганско-Краснопресненской линии московского метро не соответствует действительности, сотрудники потушили участок тлеющей шпалы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метрополитена. Ранее в ряде Telegram-каналов сообщалось, что на станции московского метро "Кузьминки" от поезда, следовавшего в сторону центра, исходит дым, а пассажиров вывели из вагонов. "Движение на Таганско-Краснопресненской линии в графике. На станции "Кузьминки" сотрудники метро применили огнетушитель на небольшой участок тлеющей шпалы. Помощь экстренных служб не потребовалась. Безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожает. Информация о задымлении вагона не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241026/metro-1980258766.html

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия