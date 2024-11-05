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Движение на "фиолетовой" ветке московского метро ввели в график - РИА Новости, 05.11.2024
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07:56 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/metro-1981868083.html
Движение на "фиолетовой" ветке московского метро ввели в график
Движение на "фиолетовой" ветке московского метро ввели в график - РИА Новости, 05.11.2024
Движение на "фиолетовой" ветке московского метро ввели в график
Движение на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы вводится в график спустя 11 минут, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T07:56
2024-11-05T07:56
москва
общество
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Движение на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы вводится в график спустя 11 минут, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее об увеличении интервалов движения на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы из-за человека на пути сообщал столичный дептранс. "Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) вводится в график", - говорится в сообщении.
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москва, общество
Москва, Общество
Движение на "фиолетовой" ветке московского метро ввели в график

Движение на "фиолетовой" ветке московского метро ввели в график спустя 11 минут

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОткрытие Большой кольцевой линии московского метро
Открытие Большой кольцевой линии московского метро - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Открытие Большой кольцевой линии московского метро . Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Движение на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы вводится в график спустя 11 минут, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее об увеличении интервалов движения на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы из-за человека на пути сообщал столичный дептранс.
Мужчина угрожал сотрудникам московского метро аэрозольным пистолетом - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
В Москве мужчина угрожал сотрудникам метро аэрозольным пистолетом
28 октября, 11:19
"Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) вводится в график", - говорится в сообщении.
 
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