https://ria.ru/20241105/metro-1981868083.html

Движение на "фиолетовой" ветке московского метро ввели в график

Движение на "фиолетовой" ветке московского метро ввели в график - РИА Новости, 05.11.2024

Движение на "фиолетовой" ветке московского метро ввели в график

Движение на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы вводится в график спустя 11 минут, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T07:56

2024-11-05T07:56

2024-11-05T07:56

москва

общество

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Движение на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы вводится в график спустя 11 минут, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее об увеличении интервалов движения на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы из-за человека на пути сообщал столичный дептранс. "Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) вводится в график", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241028/moskva-1980462552.html

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москва, общество