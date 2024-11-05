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На "фиолетовой" ветке московского метро увеличили интервалы движения - РИА Новости, 05.11.2024
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07:44 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/metro-1981867587.html
На "фиолетовой" ветке московского метро увеличили интервалы движения
На "фиолетовой" ветке московского метро увеличили интервалы движения - РИА Новости, 05.11.2024
На "фиолетовой" ветке московского метро увеличили интервалы движения
Интервалы движения временно увеличены на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы из-за человека на пути, сообщается в... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T07:44
2024-11-05T07:44
москва
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Интервалы движения временно увеличены на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
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На "фиолетовой" ветке московского метро увеличили интервалы движения

На "фиолетовой" ветке метро Москвы временно увеличили интервалы движения

© АГН "Москва" / Никеричев АндрейСтанция "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии
Станция Текстильщики Таганско-Краснопресненской линии - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© АГН "Москва" / Никеричев Андрей
Станция "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Интервалы движения временно увеличены на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
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