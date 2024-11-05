https://ria.ru/20241105/metro-1981867587.html

На "фиолетовой" ветке московского метро увеличили интервалы движения

На "фиолетовой" ветке московского метро увеличили интервалы движения - РИА Новости, 05.11.2024

На "фиолетовой" ветке московского метро увеличили интервалы движения

Интервалы движения временно увеличены на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы из-за человека на пути, сообщается в... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T07:44

2024-11-05T07:44

2024-11-05T07:44

москва

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Интервалы движения временно увеличены на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241101/peterburg-1981293088.html

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