https://ria.ru/20241105/meksika-1982026927.html

Караван мигрантов отправился из Мексики к границе США, пишут СМИ

Караван мигрантов отправился из Мексики к границе США, пишут СМИ - РИА Новости, 05.11.2024

Караван мигрантов отправился из Мексики к границе США, пишут СМИ

Очередной караван из более чем 3 тысяч мигрантов отправился из приграничного с Гватемалой города Тапачула на север Мексики к границе США, сообщило издание... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T20:08

2024-11-05T20:08

2024-11-05T20:29

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МЕХИКО, 5 ноя - РИА Новости. Очередной караван из более чем 3 тысяч мигрантов отправился из приграничного с Гватемалой города Тапачула на север Мексики к границе США, сообщило издание Balance Mexico. "Около 3000 мигрантов покинули муниципалитет Тапачула в составе "Каравана человеческого достоинства". Старт произошел в 6:10 утра, после последней молитвы в парке Двухсотлетия", - говорится в сообщении на сайте Balance Mexico. Сообщается, что значительную часть каравана, который стал четвертым с момента инаугурации нового президента Клаудии Шейнбаум, составляют женщины и дети, которые "ищут лучшей жизни и безопасности". Колонну людей сопровождают сотрудники Национального института миграции, полиции, нацгвардии и правозащитных организаций. В комментариях СМИ участники каравана пожаловались на то, что в Тапачуле для ожидающих решения миграционной службы нет возможностей временной работы, кроме того, часть мигрантов пострадала там от вымогательства. США в последние месяцы вновь фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы выявили 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три с лишним года, в течение которых США возглавляет Джо Байден.

https://ria.ru/20240408/ssha-1938519853.html

https://ria.ru/20241017/kharris-1978427800.html

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в мире, сша, гватемала (республика), мексика, клаудия шейнбаум, джо байден, выборы президента сша — 2024