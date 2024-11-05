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Караван мигрантов отправился из Мексики к границе США, пишут СМИ - РИА Новости, 05.11.2024
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20:08 05.11.2024 (обновлено: 20:29 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/meksika-1982026927.html
Караван мигрантов отправился из Мексики к границе США, пишут СМИ
Караван мигрантов отправился из Мексики к границе США, пишут СМИ - РИА Новости, 05.11.2024
Караван мигрантов отправился из Мексики к границе США, пишут СМИ
Очередной караван из более чем 3 тысяч мигрантов отправился из приграничного с Гватемалой города Тапачула на север Мексики к границе США, сообщило издание... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T20:08
2024-11-05T20:29
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мексика
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МЕХИКО, 5 ноя - РИА Новости. Очередной караван из более чем 3 тысяч мигрантов отправился из приграничного с Гватемалой города Тапачула на север Мексики к границе США, сообщило издание Balance Mexico. "Около 3000 мигрантов покинули муниципалитет Тапачула в составе "Каравана человеческого достоинства". Старт произошел в 6:10 утра, после последней молитвы в парке Двухсотлетия", - говорится в сообщении на сайте Balance Mexico. Сообщается, что значительную часть каравана, который стал четвертым с момента инаугурации нового президента Клаудии Шейнбаум, составляют женщины и дети, которые "ищут лучшей жизни и безопасности". Колонну людей сопровождают сотрудники Национального института миграции, полиции, нацгвардии и правозащитных организаций. В комментариях СМИ участники каравана пожаловались на то, что в Тапачуле для ожидающих решения миграционной службы нет возможностей временной работы, кроме того, часть мигрантов пострадала там от вымогательства. США в последние месяцы вновь фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы выявили 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три с лишним года, в течение которых США возглавляет Джо Байден.
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в мире, сша, гватемала (республика), мексика, клаудия шейнбаум, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Гватемала (республика), Мексика, Клаудия Шейнбаум, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Караван мигрантов отправился из Мексики к границе США, пишут СМИ

Balance Mexico: более чем три тысячи мигрантов отправились к границе США

© AP Photo / Moises CastilloМигранты покидают Тапачулу в Мексике
Мигранты покидают Тапачулу в Мексике - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Moises Castillo
Мигранты покидают Тапачулу в Мексике
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МЕХИКО, 5 ноя - РИА Новости. Очередной караван из более чем 3 тысяч мигрантов отправился из приграничного с Гватемалой города Тапачула на север Мексики к границе США, сообщило издание Balance Mexico.
"Около 3000 мигрантов покинули муниципалитет Тапачула в составе "Каравана человеческого достоинства". Старт произошел в 6:10 утра, после последней молитвы в парке Двухсотлетия", - говорится в сообщении на сайте Balance Mexico.
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Сообщается, что значительную часть каравана, который стал четвертым с момента инаугурации нового президента Клаудии Шейнбаум, составляют женщины и дети, которые "ищут лучшей жизни и безопасности". Колонну людей сопровождают сотрудники Национального института миграции, полиции, нацгвардии и правозащитных организаций.
В комментариях СМИ участники каравана пожаловались на то, что в Тапачуле для ожидающих решения миграционной службы нет возможностей временной работы, кроме того, часть мигрантов пострадала там от вымогательства.
США в последние месяцы вновь фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы выявили 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три с лишним года, в течение которых США возглавляет Джо Байден.
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