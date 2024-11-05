Рейтинг@Mail.ru
Маск планирует в ночь выборов находиться рядом с Трампом, пишут СМИ - РИА Новости, 05.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:04 05.11.2024 (обновлено: 22:22 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/mask-1982040517.html
Маск планирует в ночь выборов находиться рядом с Трампом, пишут СМИ
Маск планирует в ночь выборов находиться рядом с Трампом, пишут СМИ - РИА Новости, 05.11.2024
Маск планирует в ночь выборов находиться рядом с Трампом, пишут СМИ
Американский предприниматель Илон Маск планирует в ночь выборов находиться рядом с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом в резиденции... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T22:04
2024-11-05T22:22
в мире
сша
флорида
аризона
дональд трамп
илон маск
камала харрис
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976735967_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6e31d2b9cee8dc1e43b2cc3e4960ff17.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск планирует в ночь выборов находиться рядом с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом в резиденции во Флориде, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники."Илон Маск планирует в ночь выборов находиться с бывшим президентом Дональдом Трампом", - говорится в публикации. По данным источников, Маск будет находиться в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, где пройдет ряд мероприятий. Как отмечают источники, предприниматель войдет в узкий круг людей, наблюдающих за результатами вместе с Трампом. Маск с годами становится всё более политически активным и регулярно комментирует вопросы американской политики в своей соцсети X. При этом ранее он публично критиковал как демократов, так и республиканцев, говоря, что не поддерживает ни одну партию, но со временем его взгляды становились все более правыми, и уже в 2024 году он открыто заявил о своей поддержке Республиканской партии, а также основал политический комитет America PAC для поддержки Трампа. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
https://ria.ru/20241105/mask-1982037721.html
сша
флорида
аризона
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976735967_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_449fbd6acdbc5442c9a9e66fd37764f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, флорида, аризона, дональд трамп, илон маск, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Флорида, Аризона, Дональд Трамп, Илон Маск, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Маск планирует в ночь выборов находиться рядом с Трампом, пишут СМИ

NT: Маск планирует в ночь выборов находиться в резиденции Трампа во Флориде

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Илон Маск на предвыборном мероприятии в городе Батлер
Дональд Трамп и Илон Маск на предвыборном мероприятии в городе Батлер - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Илон Маск на предвыборном мероприятии в городе Батлер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск планирует в ночь выборов находиться рядом с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом в резиденции во Флориде, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
«
"Илон Маск планирует в ночь выборов находиться с бывшим президентом Дональдом Трампом", - говорится в публикации.
По данным источников, Маск будет находиться в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, где пройдет ряд мероприятий. Как отмечают источники, предприниматель войдет в узкий круг людей, наблюдающих за результатами вместе с Трампом.
Маск с годами становится всё более политически активным и регулярно комментирует вопросы американской политики в своей соцсети X. При этом ранее он публично критиковал как демократов, так и республиканцев, говоря, что не поддерживает ни одну партию, но со временем его взгляды становились все более правыми, и уже в 2024 году он открыто заявил о своей поддержке Республиканской партии, а также основал политический комитет America PAC для поддержки Трампа.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
Батлер, Пенсильвания, во время президентских выборов - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Маск считает машины для голосования в США ужасно ненадежными
Вчера, 21:29
 
В миреСШАФлоридаАризонаДональд ТрампИлон МаскКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Досрочное голосование на всеобщих выборах в здании мэрии в Провиденсе, Род-АйлендВыборы в США. Онлайн-репортажВчера, 22:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала