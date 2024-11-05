https://ria.ru/20241105/mask-1982040517.html

Маск планирует в ночь выборов находиться рядом с Трампом, пишут СМИ

Маск планирует в ночь выборов находиться рядом с Трампом, пишут СМИ - РИА Новости, 05.11.2024

Маск планирует в ночь выборов находиться рядом с Трампом, пишут СМИ

Американский предприниматель Илон Маск планирует в ночь выборов находиться рядом с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом в резиденции... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T22:04

2024-11-05T22:04

2024-11-05T22:22

в мире

сша

флорида

аризона

дональд трамп

илон маск

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск планирует в ночь выборов находиться рядом с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом в резиденции во Флориде, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники."Илон Маск планирует в ночь выборов находиться с бывшим президентом Дональдом Трампом", - говорится в публикации. По данным источников, Маск будет находиться в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, где пройдет ряд мероприятий. Как отмечают источники, предприниматель войдет в узкий круг людей, наблюдающих за результатами вместе с Трампом. Маск с годами становится всё более политически активным и регулярно комментирует вопросы американской политики в своей соцсети X. При этом ранее он публично критиковал как демократов, так и республиканцев, говоря, что не поддерживает ни одну партию, но со временем его взгляды становились все более правыми, и уже в 2024 году он открыто заявил о своей поддержке Республиканской партии, а также основал политический комитет America PAC для поддержки Трампа. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241105/mask-1982037721.html

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флорида

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, флорида, аризона, дональд трамп, илон маск, камала харрис, выборы президента сша — 2024