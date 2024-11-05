https://ria.ru/20241105/manikyur-1981954650.html
Житель Уфы, которому отказали в маникюре, обратился в Верховный суд
Житель Уфы, которому отказали в маникюре, обратился в Верховный суд - РИА Новости, 05.11.2024
Житель Уфы, которому отказали в маникюре, обратился в Верховный суд
Уфимец, который судится с московским салоном красоты, где ему отказали сделать маникюр, остался недоволен решением в его пользу и обратился в Верховный суд... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T15:19
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УФА, 5 ноя - РИА Новости. Уфимец, который судится с московским салоном красоты, где ему отказали сделать маникюр, остался недоволен решением в его пользу и обратился в Верховный суд Башкирии, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. "Судом первой инстанции установлено, что в октябре 2023 г. истец был записан на процедуру "мужской маникюр" в салон красоты "SODA", находящийся в г. Москва. По прибытию в салон ему было отказано в процедуре администратором салона, причина отказа не называлась, письменный отказ истцу не был предоставлен. В январе 2024 г. истец решил повторно записаться на услугу посредством онлайн-записи, но он не имел доступа к записи. Истцом к ответчику была направлена претензия с требованием возместить моральный вред, на что ему было отказано", - говорится в релизе. Отмечается, что судом первой инстанции установлен факт нарушения прав потребителя. "Истец просил суд обязать ответчика заключить договор на оказание услуг (выполнение работ) с даты вступления решения в законную силу; возместить моральный вред в размере 5000 руб., а также взыскать штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя", - рассказали в пресс-службе. Решением Калининского районного суда Уфы исковые требования удовлетворены частично. Суд обязал ответчика заключить с истцом публичный договор об оказании услуг салоном красоты в течение 15 дней со дня вынесения решения, а также взыскал с ответчика в пользу истца в счет возмещения морального вреда 1 тысячу рублей и штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке в размере 500 руб. "Ответчик, не согласившись с решением суда, подал апелляционную жалобу. Судебное заседание в Верховном суде республики Башкортостан назначено на 20 ноября", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241028/vich-1980547374.html
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Происшествия, Москва, Уфа, Республика Башкортостан, Верховный суд РФ, Россия
Житель Уфы, которому отказали в маникюре, обратился в Верховный суд
Мужчина, которому отказали в маникюре в Москве, обратился в Верховный суд
УФА, 5 ноя - РИА Новости. Уфимец, который судится с московским салоном красоты, где ему отказали сделать маникюр, остался недоволен решением в его пользу и обратился в Верховный суд Башкирии, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
"Судом первой инстанции установлено, что в октябре 2023 г. истец был записан на процедуру "мужской маникюр" в салон красоты "SODA", находящийся в г. Москва
. По прибытию в салон ему было отказано в процедуре администратором салона, причина отказа не называлась, письменный отказ истцу не был предоставлен. В январе 2024 г. истец решил повторно записаться на услугу посредством онлайн-записи, но он не имел доступа к записи. Истцом к ответчику была направлена претензия с требованием возместить моральный вред, на что ему было отказано", - говорится в релизе.
Отмечается, что судом первой инстанции установлен факт нарушения прав потребителя. "Истец просил суд обязать ответчика заключить договор на оказание услуг (выполнение работ) с даты вступления решения в законную силу; возместить моральный вред в размере 5000 руб., а также взыскать штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя", - рассказали в пресс-службе.
Решением Калининского районного суда Уфы исковые требования удовлетворены частично. Суд обязал ответчика заключить с истцом публичный договор об оказании услуг салоном красоты в течение 15 дней со дня вынесения решения, а также взыскал с ответчика в пользу истца в счет возмещения морального вреда 1 тысячу рублей и штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке в размере 500 руб.
"Ответчик, не согласившись с решением суда, подал апелляционную жалобу. Судебное заседание в Верховном суде республики Башкортостан назначено на 20 ноября", - добавили в пресс-службе.