https://ria.ru/20241105/manikyur-1981954650.html

Житель Уфы, которому отказали в маникюре, обратился в Верховный суд

Житель Уфы, которому отказали в маникюре, обратился в Верховный суд - РИА Новости, 05.11.2024

Житель Уфы, которому отказали в маникюре, обратился в Верховный суд

Уфимец, который судится с московским салоном красоты, где ему отказали сделать маникюр, остался недоволен решением в его пользу и обратился в Верховный суд... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T15:19

2024-11-05T15:19

2024-11-05T15:19

происшествия

москва

уфа

республика башкортостан

верховный суд рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f128347f0150aa392cc0f77042286e44.jpg

УФА, 5 ноя - РИА Новости. Уфимец, который судится с московским салоном красоты, где ему отказали сделать маникюр, остался недоволен решением в его пользу и обратился в Верховный суд Башкирии, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. "Судом первой инстанции установлено, что в октябре 2023 г. истец был записан на процедуру "мужской маникюр" в салон красоты "SODA", находящийся в г. Москва. По прибытию в салон ему было отказано в процедуре администратором салона, причина отказа не называлась, письменный отказ истцу не был предоставлен. В январе 2024 г. истец решил повторно записаться на услугу посредством онлайн-записи, но он не имел доступа к записи. Истцом к ответчику была направлена претензия с требованием возместить моральный вред, на что ему было отказано", - говорится в релизе. Отмечается, что судом первой инстанции установлен факт нарушения прав потребителя. "Истец просил суд обязать ответчика заключить договор на оказание услуг (выполнение работ) с даты вступления решения в законную силу; возместить моральный вред в размере 5000 руб., а также взыскать штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя", - рассказали в пресс-службе. Решением Калининского районного суда Уфы исковые требования удовлетворены частично. Суд обязал ответчика заключить с истцом публичный договор об оказании услуг салоном красоты в течение 15 дней со дня вынесения решения, а также взыскал с ответчика в пользу истца в счет возмещения морального вреда 1 тысячу рублей и штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке в размере 500 руб. "Ответчик, не согласившись с решением суда, подал апелляционную жалобу. Судебное заседание в Верховном суде республики Башкортостан назначено на 20 ноября", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241028/vich-1980547374.html

https://ria.ru/20221214/milokhin-1838662787.html

москва

уфа

республика башкортостан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, уфа, республика башкортостан, верховный суд рф, россия