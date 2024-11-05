https://ria.ru/20241105/malajzija-1981890655.html

В Малайзии сообщили о раненом наемнике в рядах ВСУ

В Малайзии сообщили о раненом наемнике в рядах ВСУ - РИА Новости, 05.11.2024

В Малайзии сообщили о раненом наемнике в рядах ВСУ

Полиция Малайзии сообщила о получившем ранение 20-летнем малайзийском наемнике в рядах ВСУ. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T11:07

2024-11-05T11:07

2024-11-05T11:07

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДЖАКАРТА, 5 ноя - РИА Новости. Полиция Малайзии сообщила о получившем ранение 20-летнем малайзийском наемнике в рядах ВСУ. Как пишет малайзийский портал Star со ссылкой на генерального инспектора полиции Тан Шри Разарудин Хусейна, 20-летний мужчина из Кедаха был ранен осколком от удара беспилотника в октябре. По словам Хусейна, разведданные указывают на то, что раненый наемник подал заявку на вступление в ВСУ онлайн. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.

https://ria.ru/20241105/naemnik-1981865109.html

https://ria.ru/20241105/martindeyl-1981870457.html

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в мире, украина, малайзия, афганистан, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)