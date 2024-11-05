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В Малайзии сообщили о раненом наемнике в рядах ВСУ - РИА Новости, 05.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:07 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/malajzija-1981890655.html
В Малайзии сообщили о раненом наемнике в рядах ВСУ
В Малайзии сообщили о раненом наемнике в рядах ВСУ - РИА Новости, 05.11.2024
В Малайзии сообщили о раненом наемнике в рядах ВСУ
Полиция Малайзии сообщила о получившем ранение 20-летнем малайзийском наемнике в рядах ВСУ. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T11:07
2024-11-05T11:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
малайзия
афганистан
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДЖАКАРТА, 5 ноя - РИА Новости. Полиция Малайзии сообщила о получившем ранение 20-летнем малайзийском наемнике в рядах ВСУ. Как пишет малайзийский портал Star со ссылкой на генерального инспектора полиции Тан Шри Разарудин Хусейна, 20-летний мужчина из Кедаха был ранен осколком от удара беспилотника в октябре. По словам Хусейна, разведданные указывают на то, что раненый наемник подал заявку на вступление в ВСУ онлайн. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.
https://ria.ru/20241105/naemnik-1981865109.html
https://ria.ru/20241105/martindeyl-1981870457.html
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в мире, украина, малайзия, афганистан, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Малайзия, Афганистан, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Малайзии сообщили о раненом наемнике в рядах ВСУ

В Малайзии сообщили о раненом 20-летнем наемнике в рядах ВСУ

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 5 ноя - РИА Новости. Полиция Малайзии сообщила о получившем ранение 20-летнем малайзийском наемнике в рядах ВСУ.
Как пишет малайзийский портал Star со ссылкой на генерального инспектора полиции Тан Шри Разарудин Хусейна, 20-летний мужчина из Кедаха был ранен осколком от удара беспилотника в октябре.
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Вчера, 06:34
По словам Хусейна, разведданные указывают на то, что раненый наемник подал заявку на вступление в ВСУ онлайн.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.
Гражданин США Дэниэл Мартиндейл на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМалайзияАфганистанВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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