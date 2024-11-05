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В ЛНР при атаке украинского беспилотника погибли два мирных жителя
В ЛНР при атаке украинского беспилотника погибли два мирных жителя - РИА Новости, 05.11.2024
В ЛНР при атаке украинского беспилотника погибли два мирных жителя
Два человека погибли в Приволье в ЛНР в результате атаки украинских войск по гражданскому автомобилю при помощи беспилотника, сообщили в администрации... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T17:22
2024-11-05T17:22
2024-11-05T17:35
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ЛУГАНСК, 5 ноя - РИА Новости. Два человека погибли в Приволье в ЛНР в результате атаки украинских войск по гражданскому автомобилю при помощи беспилотника, сообщили в администрации Лисичанска."В городе Приволье гражданский автомобиль с двумя пассажирами был атакован ВСУ при помощи дрона. В результате этого зверского акта пассажиры погибли. Погибшие - Молодык Владимир Иванович и его супруга Молодык Ольга Анатольевна", - говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.Отмечается, что погибший мужчина был сотрудником администрации Лисичанска. Администрация принесла соболезнования родным и близким погибших.
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луганская народная республика, лисичанск, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Лисичанск, Вооруженные силы Украины, Россия
В ЛНР при атаке украинского беспилотника погибли два мирных жителя
В Приволье в ЛНР при атаке украинского беспилотника погибли два мирных жителя