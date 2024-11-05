https://ria.ru/20241105/liksutov-1981878393.html

Ликсутов: около 500 студентов прошли стажировки в компаниях столичной ОЭЗ

Ликсутов: около 500 студентов прошли стажировки в компаниях столичной ОЭЗ - РИА Новости, 05.11.2024

Ликсутов: около 500 студентов прошли стажировки в компаниях столичной ОЭЗ

С начала текущего года примерно 500 будущих инженеров и техников прошли стажировки на предприятиях ОЭЗ "Технополис Москва", они приобрели практические навыки на РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T10:13

2024-11-05T10:13

2024-11-05T10:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. С начала текущего года примерно 500 будущих инженеров и техников прошли стажировки на предприятиях ОЭЗ "Технополис Москва", они приобрели практические навыки на современных производствах в рамках проекта "Техностажировка", сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Производственная практика и стажировка на высокотехнологичных предприятиях особой экономической зоны Москвы позволяют учащимся приобрести ключевые навыки и компетенции, а работодателям усилить свой кадровый потенциал за счет мотивированной и способной молодежи. За первое полугодие 2024 года возможностями проекта "Техностажировка", который объединяет свыше 60 компаний ОЭЗ, воспользовалось около 500 студентов столичных вузов и колледжей, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Продолжаем подготовку специалистов для промышленности Москвы по задаче мэра Сергея Собянина", – цитирует пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы Ликсутова.Современный высокотехнологичный сектор — один из самых наукоемких направлений промышленности. Он требует от сотрудников глубокой вовлеченности в специфику производства, узкоспециализированных навыков работы с инновационным оборудованием и технологическими процессами. Предприятия ОЭЗ принимают будущих инженеров, отбирая во время практики наиболее способных студентов."В настоящее время среднее специальное образование в столичной ОЭЗ представлено тремя учреждениями: флагманским центром коллективного пользования колледжей Москвы "Руднево", базовой кафедрой Московского государственного образовательного комплекса, расположенной на площадке "Печатники", зеленоградским колледжем электроники и информатики НИУ МИЭТ. В рамках проекта "Техостажировка", действующего с 2022 года, между ОЭЗ Москвы и предприятиями-резидентами было заключено более 30 соглашений с ведущими столичными вузами и колледжами об организации учебных, производственных и преддипломных практик, а также стажировок", – рассказал министр правительства Москвы, глава столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Более 100 учащихся вузов и колледжей за этот год примет компания "НИИМЭ", резидент ОЭЗ, занимающаяся разработкой и производством микроэлектронных изделий. Еще 60 студентов пройдут стажировку на заводе "Микрон" — одного из лидеров по выпуску чипов, а изготовитель онкологических препаратов "Р-Опра" наберет 30 человек.Многие предприятия предлагают уникальные программы стажировок – компания "Тексел", специализирующаяся на разработке программного обеспечения, обучает будущих программистов использованию искусственного интеллекта. В октябре здесь прошли стажировку 10 студентов колледжа Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Они трудились в качестве бизнес-ассистентов и в своей деятельности активно использовали ChatGPT. Это первый опыт сотрудничества компании с колледжем, стороны намерены развивать его."Стажировка представляет собой углубленный курс по мировой нейронной сети, который компания предлагает своим стажерам безвозмездно. Для перспективных молодых специалистов предусмотрено дальнейшее трудоустройство", – рассказал генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев.Для того, чтобы стать частью команды инновационных компаний, необходимо заполнить специальную форму на сайте ОЭЗ "Технополис Москва" в разделе "ТехноРабота", где ежедневно обновляются вакансии резидентов.

https://ria.ru/20241104/promproizvodstvo-1981729748.html

https://ria.ru/20241103/lekarstva-1981671825.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов