https://ria.ru/20241105/lavrov-1982028072.html

Лавров прибыл в Сочи на заседание клуба "Валдай"

Лавров прибыл в Сочи на заседание клуба "Валдай" - РИА Новости, 05.11.2024

Лавров прибыл в Сочи на заседание клуба "Валдай"

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Сочи для участия в 21-м ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит с 4 по 7 ноября,... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T20:14

2024-11-05T20:14

2024-11-05T20:14

политика

россия

сергей лавров

александр новак

максим орешкин

сочи

международный дискуссионный клуб "валдай"

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СОЧИ, 5 ноя — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Сочи для участия в 21-м ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит с 4 по 7 ноября, передает корреспондент РИА Новости. Тема заседания - "Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке". Как сообщил клуб в своем анонсе в преддверии мероприятия, кроме Лаврова в заседании примут участие вице-премьер РФ Александр Новак, замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, а также помощник президента РФ, спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев. В последний день запланировано выступление президента РФ Владимира Путина в ходе пленарной сессии.

https://ria.ru/20241102/putin-1981469511.html

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политика, россия, сергей лавров, александр новак, максим орешкин, сочи, международный дискуссионный клуб "валдай"