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Лавров прибыл в Сочи на заседание клуба "Валдай" - РИА Новости, 05.11.2024
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20:14 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/lavrov-1982028072.html
Лавров прибыл в Сочи на заседание клуба "Валдай"
Лавров прибыл в Сочи на заседание клуба "Валдай" - РИА Новости, 05.11.2024
Лавров прибыл в Сочи на заседание клуба "Валдай"
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Сочи для участия в 21-м ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит с 4 по 7 ноября,... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T20:14
2024-11-05T20:14
политика
россия
сергей лавров
александр новак
максим орешкин
сочи
международный дискуссионный клуб "валдай"
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СОЧИ, 5 ноя — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Сочи для участия в 21-м ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит с 4 по 7 ноября, передает корреспондент РИА Новости. Тема заседания - "Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке". Как сообщил клуб в своем анонсе в преддверии мероприятия, кроме Лаврова в заседании примут участие вице-премьер РФ Александр Новак, замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, а также помощник президента РФ, спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев. В последний день запланировано выступление президента РФ Владимира Путина в ходе пленарной сессии.
https://ria.ru/20241102/putin-1981469511.html
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политика, россия, сергей лавров, александр новак, максим орешкин, сочи, международный дискуссионный клуб "валдай"
Политика, Россия, Сергей Лавров, Александр Новак, Максим Орешкин, Сочи, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Лавров прибыл в Сочи на заседание клуба "Валдай"

Лавров прибыл в Сочи для участия в ежегодном заседании клуба "Валдай"

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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СОЧИ, 5 ноя — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Сочи для участия в 21-м ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит с 4 по 7 ноября, передает корреспондент РИА Новости.
Тема заседания - "Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке".
Как сообщил клуб в своем анонсе в преддверии мероприятия, кроме Лаврова в заседании примут участие вице-премьер РФ Александр Новак, замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, а также помощник президента РФ, спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев. В последний день запланировано выступление президента РФ Владимира Путина в ходе пленарной сессии.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Песков рассказал о работе Путина над речью для выступления на "Валдае"
2 ноября, 08:41
 
ПолитикаРоссияСергей ЛавровАлександр НовакМаксим ОрешкинСочиМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
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