https://ria.ru/20241105/lavrov-1981963395.html

Лавров пообещал работать над решением палестинской проблемы

Лавров пообещал работать над решением палестинской проблемы - РИА Новости, 05.11.2024

Лавров пообещал работать над решением палестинской проблемы

Москва намерена продолжить работу над решением палестинской проблемы, будет задействовать потенциал БРИКС, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T16:00

2024-11-05T16:00

2024-11-05T16:00

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Москва намерена продолжить работу над решением палестинской проблемы, будет задействовать потенциал БРИКС, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров."Катализатором всех этих процессов стал кризис вокруг сектора Газа. Чем скорее он будет урегулирован, тем быстрее начнется оздоровление обстановки на Ближнем Востоке в целом. Поэтому продолжим коллективную работу с партнерами в интересах справедливого решения палестинской проблемы на общепризнанной международно-правовой основе. Будем по максимуму задействовать и потенциал БРИКС", - сказал министр.По его словам, с первых дней этого кризиса, начавшегося в октябре 2023 года, страны БРИКС солидарно выступили в защиту прав мирного населения сектора Газа, согласовав 21 ноября 2023 года на чрезвычайном саммите объединения призыв к скорейшему прекращению огня и оказанию гуманитарного содействия пострадавшим."Эта общая позиция была подтверждена и в декларации казанского саммита, в его расширенной части принял участие президент Палестины Махмуд Аббас", - отметил Лавров.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43 тысяч палестинцев, пострадали свыше 101 тысячи.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241018/briks-1978772477.html

https://ria.ru/20241105/konflikt-1915630213.html

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в мире, москва, сергей лавров, махмуд аббас, израиль, россия, хамас, брикс