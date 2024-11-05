Лавров пообещал работать над решением палестинской проблемы
Лавров: Россия будет работать над палестинской проблемой и задействует БРИКС
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Москва намерена продолжить работу над решением палестинской проблемы, будет задействовать потенциал БРИКС, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Катализатором всех этих процессов стал кризис вокруг сектора Газа. Чем скорее он будет урегулирован, тем быстрее начнется оздоровление обстановки на Ближнем Востоке в целом. Поэтому продолжим коллективную работу с партнерами в интересах справедливого решения палестинской проблемы на общепризнанной международно-правовой основе. Будем по максимуму задействовать и потенциал БРИКС", - сказал министр.
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По его словам, с первых дней этого кризиса, начавшегося в октябре 2023 года, страны БРИКС солидарно выступили в защиту прав мирного населения сектора Газа, согласовав 21 ноября 2023 года на чрезвычайном саммите объединения призыв к скорейшему прекращению огня и оказанию гуманитарного содействия пострадавшим.
"Эта общая позиция была подтверждена и в декларации казанского саммита, в его расширенной части принял участие президент Палестины Махмуд Аббас", - отметил Лавров.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43 тысяч палестинцев, пострадали свыше 101 тысячи.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.