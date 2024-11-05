https://ria.ru/20241105/lavrov-1981960054.html
Лавров заявил о желании Запада вытеснить Москву из отношений Баку и Еревана
Лавров заявил о желании Запада вытеснить Москву из отношений Баку и Еревана - РИА Новости, 05.11.2024
Лавров заявил о желании Запада вытеснить Москву из отношений Баку и Еревана
Стремление США и ЕС вытеснить Россию из процесса армяно-азербайджанской нормализации усиливает угрозы безопасности в регионе, заявил РИА Новости глава МИД РФ... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T15:47
2024-11-05T15:47
2024-11-05T15:47
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Стремление США и ЕС вытеснить Россию из процесса армяно-азербайджанской нормализации усиливает угрозы безопасности в регионе, заявил РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров. "Полагаем важным закрепить мирный процесс в региональной парадигме, в кругу друзей – стран Южного Кавказа и прилегающих государств-партнеров, исключив деструктивное вмешательство извне. Стремление Вашингтона и Брюсселя вытеснить Россию из процесса армяно-азербайджанской нормализации лишь усиливает угрозы безопасности в регионе", - сказал Лавров. Он добавил, что Россия готова, как и прежде, оказывать партнерское содействие для успешного завершения переговоров между Баку и Ереваном на основе трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 годов в той форме и в том объеме, которые будут востребованы обеими переговаривающимися сторонами. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://ria.ru/20241105/putin-1981930234.html
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в мире, россия, сша, сергей лавров, евросоюз, армения, азербайджан
В мире, Россия, США, Сергей Лавров, Евросоюз, Армения, Азербайджан
Лавров заявил о желании Запада вытеснить Москву из отношений Баку и Еревана
Лавров: желание США и ЕС вытеснить РФ из отношений Баку и Еревана усиливает риск