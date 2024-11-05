Москва готова продолжать нормализацию отношений с Грузией, заявил Лавров
Лавров: Москва готова к продолжению процесса нормализации отношений с Грузией
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российская сторона готова к продолжению процесса нормализации двусторонних отношений с Грузией, заявил РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Народ Грузии свой выбор сделал. Мы относимся к нему с уважением. Готовы к продолжению процесса нормализации двусторонних отношений", - сказал он, комментируя итоги недавних выборов в стране.
Возвращаясь к этой теме, министр добавил, что США и ЕС искусственно пытаются представить нынешний избирательный процесс в Грузии как стратегический выбор между Россией и Западом. Тем самым они хотят поставить Грузию и другие государства постсоветского пространства перед "ложной развилкой", отметил он.
"На самом деле речь идет о выборе между суверенным развитием на основе национальных интересов и внешним управлением, между традиционными ценностями и навязываемыми извне неолиберальными установками", - отметил глава МИД РФ.
Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент республики Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то что по конституции президент должен быть беспартийным, после выборов призвала сограждан выйти на протест из-за итогов голосования.