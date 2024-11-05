https://ria.ru/20241105/lavrov-1981956201.html

Москва готова продолжать нормализацию отношений с Грузией, заявил Лавров

Москва готова продолжать нормализацию отношений с Грузией, заявил Лавров - РИА Новости, 05.11.2024

Москва готова продолжать нормализацию отношений с Грузией, заявил Лавров

Российская сторона готова к продолжению процесса нормализации двусторонних отношений с Грузией, заявил РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T15:28

2024-11-05T15:28

2024-11-05T15:31

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российская сторона готова к продолжению процесса нормализации двусторонних отношений с Грузией, заявил РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров."Народ Грузии свой выбор сделал. Мы относимся к нему с уважением. Готовы к продолжению процесса нормализации двусторонних отношений", - сказал он, комментируя итоги недавних выборов в стране.Возвращаясь к этой теме, министр добавил, что США и ЕС искусственно пытаются представить нынешний избирательный процесс в Грузии как стратегический выбор между Россией и Западом. Тем самым они хотят поставить Грузию и другие государства постсоветского пространства перед "ложной развилкой", отметил он."На самом деле речь идет о выборе между суверенным развитием на основе национальных интересов и внешним управлением, между традиционными ценностями и навязываемыми извне неолиберальными установками", - отметил глава МИД РФ.Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент республики Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то что по конституции президент должен быть беспартийным, после выборов призвала сограждан выйти на протест из-за итогов голосования.

https://ria.ru/20241101/medvedev-1981426141.html

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москва, грузия, в мире, саломе зурабишвили, россия, сергей лавров, евросоюз, обсе