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Москва готова продолжать нормализацию отношений с Грузией, заявил Лавров - РИА Новости, 05.11.2024
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15:28 05.11.2024 (обновлено: 15:31 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/lavrov-1981956201.html
Москва готова продолжать нормализацию отношений с Грузией, заявил Лавров
Москва готова продолжать нормализацию отношений с Грузией, заявил Лавров - РИА Новости, 05.11.2024
Москва готова продолжать нормализацию отношений с Грузией, заявил Лавров
Российская сторона готова к продолжению процесса нормализации двусторонних отношений с Грузией, заявил РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T15:28
2024-11-05T15:31
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российская сторона готова к продолжению процесса нормализации двусторонних отношений с Грузией, заявил РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров."Народ Грузии свой выбор сделал. Мы относимся к нему с уважением. Готовы к продолжению процесса нормализации двусторонних отношений", - сказал он, комментируя итоги недавних выборов в стране.Возвращаясь к этой теме, министр добавил, что США и ЕС искусственно пытаются представить нынешний избирательный процесс в Грузии как стратегический выбор между Россией и Западом. Тем самым они хотят поставить Грузию и другие государства постсоветского пространства перед "ложной развилкой", отметил он."На самом деле речь идет о выборе между суверенным развитием на основе национальных интересов и внешним управлением, между традиционными ценностями и навязываемыми извне неолиберальными установками", - отметил глава МИД РФ.Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент республики Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то что по конституции президент должен быть беспартийным, после выборов призвала сограждан выйти на протест из-за итогов голосования.
https://ria.ru/20241101/medvedev-1981426141.html
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москва, грузия, в мире, саломе зурабишвили, россия, сергей лавров, евросоюз, обсе
Москва, Грузия, В мире, Саломе Зурабишвили, Россия, Сергей Лавров, Евросоюз, ОБСЕ
Москва готова продолжать нормализацию отношений с Грузией, заявил Лавров

Лавров: Москва готова к продолжению процесса нормализации отношений с Грузией

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российская сторона готова к продолжению процесса нормализации двусторонних отношений с Грузией, заявил РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Народ Грузии свой выбор сделал. Мы относимся к нему с уважением. Готовы к продолжению процесса нормализации двусторонних отношений", - сказал он, комментируя итоги недавних выборов в стране.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Народ Грузии хочет нормальных отношений с Россией, заявил Медведев
1 ноября, 19:43
Возвращаясь к этой теме, министр добавил, что США и ЕС искусственно пытаются представить нынешний избирательный процесс в Грузии как стратегический выбор между Россией и Западом. Тем самым они хотят поставить Грузию и другие государства постсоветского пространства перед "ложной развилкой", отметил он.
"На самом деле речь идет о выборе между суверенным развитием на основе национальных интересов и внешним управлением, между традиционными ценностями и навязываемыми извне неолиберальными установками", - отметил глава МИД РФ.
Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент республики Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то что по конституции президент должен быть беспартийным, после выборов призвала сограждан выйти на протест из-за итогов голосования.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Медведев рассказал о добрососедских отношениях России и Грузии
1 ноября, 19:57
 
МоскваГрузияВ миреСаломе ЗурабишвилиРоссияСергей ЛавровЕвросоюзОБСЕ
 
 
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