https://ria.ru/20241105/lavrov-1981955981.html

Лавров прокомментировал договоренности 1992 года по Днестру

Лавров прокомментировал договоренности 1992 года по Днестру - РИА Новости, 05.11.2024

Лавров прокомментировал договоренности 1992 года по Днестру

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что договоренности 1992 года допускают увеличение численности российских военнослужащих на левобережье РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T15:28

2024-11-05T15:28

2024-11-05T15:28

в мире

днестр

молдавия

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сергей лавров

объединенная контрольная комиссия (окк)

обсе

россия

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что договоренности 1992 года допускают увеличение численности российских военнослужащих на левобережье Днестра, но в этом нет необходимости. "Главную задачу на нынешнем этапе видим в сохранении мира и спокойствия на Днестре как главной предпосылки решения приднестровской проблемы политико-дипломатическими средствами. Эту миссию выполняют Совместные миротворческие силы с участием российского контингента", - указал он. По словам министра, договоренности 1992 года о принципах мирного урегулирования допускают возможность увеличения численности российских военнослужащих на левобережье Днестра, но в этом нет необходимости. Полностью интервью читайте на сайте ria.ru в 16.00 мск. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия (ОКК) была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.

https://ria.ru/20240701/sobytiya-1956708726.html

https://ria.ru/20241105/kreml-1981908176.html

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в мире, днестр, молдавия, ссср, сергей лавров, объединенная контрольная комиссия (окк), обсе, россия