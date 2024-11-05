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Лавров прокомментировал договоренности 1992 года по Днестру - РИА Новости, 05.11.2024
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15:28 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/lavrov-1981955981.html
Лавров прокомментировал договоренности 1992 года по Днестру
Лавров прокомментировал договоренности 1992 года по Днестру - РИА Новости, 05.11.2024
Лавров прокомментировал договоренности 1992 года по Днестру
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что договоренности 1992 года допускают увеличение численности российских военнослужащих на левобережье РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T15:28
2024-11-05T15:28
в мире
днестр
молдавия
ссср
сергей лавров
объединенная контрольная комиссия (окк)
обсе
россия
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что договоренности 1992 года допускают увеличение численности российских военнослужащих на левобережье Днестра, но в этом нет необходимости. "Главную задачу на нынешнем этапе видим в сохранении мира и спокойствия на Днестре как главной предпосылки решения приднестровской проблемы политико-дипломатическими средствами. Эту миссию выполняют Совместные миротворческие силы с участием российского контингента", - указал он. По словам министра, договоренности 1992 года о принципах мирного урегулирования допускают возможность увеличения численности российских военнослужащих на левобережье Днестра, но в этом нет необходимости. Полностью интервью читайте на сайте ria.ru в 16.00 мск. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия (ОКК) была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.
https://ria.ru/20240701/sobytiya-1956708726.html
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в мире, днестр, молдавия, ссср, сергей лавров, объединенная контрольная комиссия (окк), обсе, россия
В мире, Днестр, Молдавия, СССР, Сергей Лавров, Объединенная контрольная комиссия (ОКК), ОБСЕ, Россия
Лавров прокомментировал договоренности 1992 года по Днестру

Лавров: соглашения 1992 года допускают увеличение российских военных на Днестре

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что договоренности 1992 года допускают увеличение численности российских военнослужащих на левобережье Днестра, но в этом нет необходимости.
"Главную задачу на нынешнем этапе видим в сохранении мира и спокойствия на Днестре как главной предпосылки решения приднестровской проблемы политико-дипломатическими средствами. Эту миссию выполняют Совместные миротворческие силы с участием российского контингента", - указал он.
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По словам министра, договоренности 1992 года о принципах мирного урегулирования допускают возможность увеличения численности российских военнослужащих на левобережье Днестра, но в этом нет необходимости.
Полностью интервью читайте на сайте ria.ru в 16.00 мск.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия (ОКК) была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
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Вчера, 12:33
 
В миреДнестрМолдавияСССРСергей ЛавровОбъединенная контрольная комиссия (ОКК)ОБСЕРоссия
 
 
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