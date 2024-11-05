https://ria.ru/20241105/lavrov-1981955557.html
Лавров назвал заявления о вмешательстве России в выборы в Грузии ложью
Лавров назвал заявления о вмешательстве России в выборы в Грузии ложью - РИА Новости, 05.11.2024
Лавров назвал заявления о вмешательстве России в выборы в Грузии ложью
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал откровенной ложью заявления американских аналитиков о вмешательстве РФ в выборы парламента в Грузии. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T15:25
2024-11-05T15:25
2024-11-05T15:32
россия
грузия
сергей лавров
парламентские выборы в грузии — 2024
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал откровенной ложью заявления американских аналитиков о вмешательстве РФ в выборы парламента в Грузии."Как откровенную ложь. Американцы стремятся приписать нам то, чем сами и занимаются. Как говорится, на воре и шапка горит", - сказал он РИА Новости, отвечая на просьбу прокомментировать появившиеся сообщения со ссылкой на американских аналитиков о том, что РФ прямо и косвенно вмешивалась в парламентские выборы в Грузии.Министр добавил, что "Вашингтон продолжает активно эксплуатировать порожденный им самим же миф о российском вмешательстве в любые выборы, будь то "у себя дома" или в третьих странах". "Если где-то по итогам голосования побеждают неугодные США силы, тут же Россию "назначают виновной" за "неправильный" выбор избирателей", - указал Лавров."Мы уже делились нашими оценками в связи с беспрецедентным вмешательством западников во внутренние дела Грузии, их беспардонным давлением на власти и избирателей этой страны", - отметил он.
https://ria.ru/20241105/lavrov-1981956201.html
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россия, грузия, сергей лавров, парламентские выборы в грузии — 2024, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Грузия, Сергей Лавров, Парламентские выборы в Грузии — 2024, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров назвал заявления о вмешательстве России в выборы в Грузии ложью
Лавров: заявления о вмешательстве России в выборы в Грузии являются ложью