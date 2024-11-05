https://ria.ru/20241105/lavrov-1981955557.html

Лавров назвал заявления о вмешательстве России в выборы в Грузии ложью

Лавров назвал заявления о вмешательстве России в выборы в Грузии ложью - РИА Новости, 05.11.2024

Лавров назвал заявления о вмешательстве России в выборы в Грузии ложью

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал откровенной ложью заявления американских аналитиков о вмешательстве РФ в выборы парламента в Грузии. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T15:25

2024-11-05T15:25

2024-11-05T15:32

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сергей лавров

парламентские выборы в грузии — 2024

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал откровенной ложью заявления американских аналитиков о вмешательстве РФ в выборы парламента в Грузии."Как откровенную ложь. Американцы стремятся приписать нам то, чем сами и занимаются. Как говорится, на воре и шапка горит", - сказал он РИА Новости, отвечая на просьбу прокомментировать появившиеся сообщения со ссылкой на американских аналитиков о том, что РФ прямо и косвенно вмешивалась в парламентские выборы в Грузии.Министр добавил, что "Вашингтон продолжает активно эксплуатировать порожденный им самим же миф о российском вмешательстве в любые выборы, будь то "у себя дома" или в третьих странах". "Если где-то по итогам голосования побеждают неугодные США силы, тут же Россию "назначают виновной" за "неправильный" выбор избирателей", - указал Лавров."Мы уже делились нашими оценками в связи с беспрецедентным вмешательством западников во внутренние дела Грузии, их беспардонным давлением на власти и избирателей этой страны", - отметил он.

https://ria.ru/20241105/lavrov-1981956201.html

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