https://ria.ru/20241105/lavrov-1981954883.html
Содействие диалогу между Кишиневом и Тирасполем необходимо, заявил Лавров
Содействие диалогу между Кишиневом и Тирасполем необходимо, заявил Лавров - РИА Новости, 05.11.2024
Содействие диалогу между Кишиневом и Тирасполем необходимо, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что надеется, что у Кишинева хватит здравомыслия, чтобы избежать шагов, которые могут привести к... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T15:20
2024-11-05T15:20
2024-11-05T15:56
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что надеется, что у Кишинева хватит здравомыслия, чтобы избежать шагов, которые могут привести к эскалации вокруг Приднестровья."Ситуация вокруг Приднестровья, действительно, непростая. Среди прочего, на нее влияют и внутриполитические процессы в Молдавии. Надеюсь, что у молдавских властей хватит здравомыслия, чтобы избежать необдуманных шагов, которые могут привести к эскалации напряженности", - сказал министр.По его словам, "сейчас важно проявлять благоразумие еще и потому, что созданное в 2002 году "Постоянное совещание по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию", известное как формат "5+2", переживает сложный период". "Его работа на текущий момент "заморожена". Причем объясняется это отнюдь не только блокировкой со стороны Украины", - рассказал он."Пауза в работе переговорного механизма длится с октября 2019 года. Основная причина – диаметрально противоположные позиции Кишинева и Тирасполя практически по всем ключевым аспектам урегулирования", - отметил министр."На этом фоне звучат рассуждения, что региональный контекст требует создания новых диалоговых площадок по приднестровскому вопросу. Ставится под сомнение ценность формата "5+2". Мы не согласны с такой постановкой вопроса и считаем, что внешнее содействие прямому диалогу между Кишиневом и Тирасполем необходимо", - добавил он.Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией
https://ria.ru/20241023/tiraspol-1979508109.html
https://ria.ru/20241015/moldavija-1978230461.html
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кишинев, тирасполь, москва, в мире, молдавия, сергей лавров
Кишинев, Тирасполь, Москва, В мире, Молдавия, Сергей Лавров
Содействие диалогу между Кишиневом и Тирасполем необходимо, заявил Лавров
Лавров: внешнее содействие диалогу между Кишиневом и Тирасполем необходимо
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что надеется, что у Кишинева хватит здравомыслия, чтобы избежать шагов, которые могут привести к эскалации вокруг Приднестровья.
"Ситуация вокруг Приднестровья, действительно, непростая. Среди прочего, на нее влияют и внутриполитические процессы в Молдавии
. Надеюсь, что у молдавских властей хватит здравомыслия, чтобы избежать необдуманных шагов, которые могут привести к эскалации напряженности", - сказал министр.
По его словам, "сейчас важно проявлять благоразумие еще и потому, что созданное в 2002 году "Постоянное совещание по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию", известное как формат "5+2", переживает сложный период". "Его работа на текущий момент "заморожена". Причем объясняется это отнюдь не только блокировкой со стороны Украины", - рассказал он.
"Пауза в работе переговорного механизма длится с октября 2019 года. Основная причина – диаметрально противоположные позиции Кишинева и Тирасполя практически по всем ключевым аспектам урегулирования", - отметил министр.
"На этом фоне звучат рассуждения, что региональный контекст требует создания новых диалоговых площадок по приднестровскому вопросу. Ставится под сомнение ценность формата "5+2". Мы не согласны с такой постановкой вопроса и считаем, что внешнее содействие прямому диалогу между Кишиневом и Тирасполем необходимо", - добавил он.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР
, опасаясь присоединения к Румынии
на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией