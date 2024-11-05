https://ria.ru/20241105/lavrov-1981954883.html

Содействие диалогу между Кишиневом и Тирасполем необходимо, заявил Лавров

Содействие диалогу между Кишиневом и Тирасполем необходимо, заявил Лавров - РИА Новости, 05.11.2024

Содействие диалогу между Кишиневом и Тирасполем необходимо, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что надеется, что у Кишинева хватит здравомыслия, чтобы избежать шагов, которые могут привести к... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T15:20

2024-11-05T15:20

2024-11-05T15:56

кишинев

тирасполь

москва

в мире

молдавия

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_d86fa154f49d485e78e925a43776976e.jpg

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что надеется, что у Кишинева хватит здравомыслия, чтобы избежать шагов, которые могут привести к эскалации вокруг Приднестровья."Ситуация вокруг Приднестровья, действительно, непростая. Среди прочего, на нее влияют и внутриполитические процессы в Молдавии. Надеюсь, что у молдавских властей хватит здравомыслия, чтобы избежать необдуманных шагов, которые могут привести к эскалации напряженности", - сказал министр.По его словам, "сейчас важно проявлять благоразумие еще и потому, что созданное в 2002 году "Постоянное совещание по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию", известное как формат "5+2", переживает сложный период". "Его работа на текущий момент "заморожена". Причем объясняется это отнюдь не только блокировкой со стороны Украины", - рассказал он."Пауза в работе переговорного механизма длится с октября 2019 года. Основная причина – диаметрально противоположные позиции Кишинева и Тирасполя практически по всем ключевым аспектам урегулирования", - отметил министр."На этом фоне звучат рассуждения, что региональный контекст требует создания новых диалоговых площадок по приднестровскому вопросу. Ставится под сомнение ценность формата "5+2". Мы не согласны с такой постановкой вопроса и считаем, что внешнее содействие прямому диалогу между Кишиневом и Тирасполем необходимо", - добавил он.Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией

https://ria.ru/20241023/tiraspol-1979508109.html

https://ria.ru/20241015/moldavija-1978230461.html

кишинев

тирасполь

москва

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кишинев, тирасполь, москва, в мире, молдавия, сергей лавров