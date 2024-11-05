https://ria.ru/20241105/lavrov-1981953920.html

Лавров прокомментировал включение Гутерреша в базу данных "Миротворец"

Лавров прокомментировал включение Гутерреша в базу данных "Миротворец" - РИА Новости, 05.11.2024

Лавров прокомментировал включение Гутерреша в базу данных "Миротворец"

Киевский режим, включив в базу данных сайта "Миротворец" генсека ООН Антониу Гуттереша, оказывает на него давление, чтобы он занял сторону Украины в конфликте с РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T15:16

2024-11-05T15:16

2024-11-05T15:16

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Киевский режим, включив в базу данных сайта "Миротворец" генсека ООН Антониу Гуттереша, оказывает на него давление, чтобы он занял сторону Украины в конфликте с Россией, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Насколько нам известно, впоследствии генсекретаря ООН все же исключили из базы данных украинского сайта "Миротворец". Однако факт остается фактом: Киев, демонстрируя присущее ему открытое неуважение к Уставу ООН, продолжает давить на Антониу Гутерреша, чтобы заставить его и весь Секретариат ООН окончательно занять сторону Украины и ее западных спонсоров", - сказал Лавров. Такая линия, напомнил глава МИД РФ, является прямым нарушением учредительного документа Организации, а именно пункта 2 статьи 100 Устава ООН, который запрещает какому-либо государству-члену пытаться оказать влияние на генсекретаря или других представителей ООН. Лавров подчеркнул, что подобное поведение режима Владимира Зеленского вызывает еще большее недоумение с учетом того, что в контексте украинского кризиса Гутерреш и его сотрудники и так все чаще открыто солидаризируются с западниками и их киевскими марионетками. Украинский МИД ранее выступил с заявлением, в котором обрушился с критикой на генсека ООН за его решение поехать на саммит БРИКС и воздержаться от участия в конференции по Украине. Украинское министерство назвало выбор Гутерреша "неправильным", "не способствующим делу мира" и "подрывающим репутацию ООН". Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.00 мск.

https://ria.ru/20241023/zakharova-1979678935.html

https://ria.ru/20241103/ustav-1981632233.html

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в мире, украина, россия, киев, сергей лавров, антониу гутерреш, антониу гуттереш, оон, брикс