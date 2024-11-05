https://ria.ru/20241105/lavrov-1981918768.html
Лавров заявил о начале процедур назначения нового посла России в США
Лавров заявил о начале процедур назначения нового посла России в США - РИА Новости, 05.11.2024
Лавров заявил о начале процедур назначения нового посла России в США
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил РИА Новости, что необходимые процедуры для назначения нового посла РФ в США начаты. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T13:28
2024-11-05T13:28
2024-11-05T13:28
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анатолий антонов
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил РИА Новости, что необходимые процедуры для назначения нового посла РФ в США начаты. "Невзирая на глубокий кризис в отношениях, рвать их в Вашингтоне все-таки не готовы", - сказал он. "Если этот подход сохранится, новый посол России в Соединенных Штатах будет назначен своевременно. Необходимые внутренние процедуры начаты", - сообщил министр. Президент России Владимир Путин ранее освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла РФ в США. Антонов возглавил российскую дипмиссию в США в 2017 году.
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россия, сша, анатолий антонов, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Россия, США, Анатолий Антонов, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
Лавров заявил о начале процедур назначения нового посла России в США
Лавров: внутренние процедуры для назначения нового посла России в США начаты