https://ria.ru/20241105/lavrov-1981918768.html

Лавров заявил о начале процедур назначения нового посла России в США

Лавров заявил о начале процедур назначения нового посла России в США - РИА Новости, 05.11.2024

Лавров заявил о начале процедур назначения нового посла России в США

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил РИА Новости, что необходимые процедуры для назначения нового посла РФ в США начаты. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T13:28

2024-11-05T13:28

2024-11-05T13:28

россия

сша

анатолий антонов

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576567643_0:89:3022:1789_1920x0_80_0_0_18e19dc8d57dfb5f0ec3cbcf96319470.jpg

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил РИА Новости, что необходимые процедуры для назначения нового посла РФ в США начаты. "Невзирая на глубокий кризис в отношениях, рвать их в Вашингтоне все-таки не готовы", - сказал он. "Если этот подход сохранится, новый посол России в Соединенных Штатах будет назначен своевременно. Необходимые внутренние процедуры начаты", - сообщил министр. Президент России Владимир Путин ранее освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла РФ в США. Антонов возглавил российскую дипмиссию в США в 2017 году.

https://ria.ru/20241007/zaharova-1976763259.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, анатолий антонов, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире