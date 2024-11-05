https://ria.ru/20241105/lavrov-1981918039.html

Лавров прокомментировал необходимость дипконтактов с США

Лавров прокомментировал необходимость дипконтактов с США - РИА Новости, 05.11.2024

Лавров прокомментировал необходимость дипконтактов с США

На России и США как крупнейших ядерных державах лежит особая ответственность, что предопределяет необходимость дипконтактов и работу посольств, заявил РИА... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T13:24

2024-11-05T13:24

2024-11-05T13:24

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сергей лавров

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. На России и США как крупнейших ядерных державах лежит особая ответственность, что предопределяет необходимость дипконтактов и работу посольств, заявил РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров. "Помним о том, что на наших двух странах как крупнейших ядерных державах лежит особая ответственность за судьбы мира. Это предопределяет необходимость дипломатических контактов и функционирования посольств в Москве и Вашингтоне", - сказал министр.

https://ria.ru/20241021/lavrov-1979040704.html

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в мире, россия, сша, москва, сергей лавров