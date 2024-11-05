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Лавров прокомментировал необходимость дипконтактов с США - РИА Новости, 05.11.2024
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13:24 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/lavrov-1981918039.html
Лавров прокомментировал необходимость дипконтактов с США
Лавров прокомментировал необходимость дипконтактов с США - РИА Новости, 05.11.2024
Лавров прокомментировал необходимость дипконтактов с США
На России и США как крупнейших ядерных державах лежит особая ответственность, что предопределяет необходимость дипконтактов и работу посольств, заявил РИА... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T13:24
2024-11-05T13:24
в мире
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сша
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сергей лавров
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. На России и США как крупнейших ядерных державах лежит особая ответственность, что предопределяет необходимость дипконтактов и работу посольств, заявил РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров. "Помним о том, что на наших двух странах как крупнейших ядерных державах лежит особая ответственность за судьбы мира. Это предопределяет необходимость дипломатических контактов и функционирования посольств в Москве и Вашингтоне", - сказал министр.
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в мире, россия, сша, москва, сергей лавров
В мире, Россия, США, Москва, Сергей Лавров
Лавров прокомментировал необходимость дипконтактов с США

Лавров: на России и США лежит особая ответственность за судьбы мира

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. На России и США как крупнейших ядерных державах лежит особая ответственность, что предопределяет необходимость дипконтактов и работу посольств, заявил РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Помним о том, что на наших двух странах как крупнейших ядерных державах лежит особая ответственность за судьбы мира. Это предопределяет необходимость дипломатических контактов и функционирования посольств в Москве и Вашингтоне", - сказал министр.
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