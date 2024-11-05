https://ria.ru/20241105/lavrov-1981917473.html
Лавров назвал условие для равноправного диалога с США
Лавров назвал условие для равноправного диалога с США - РИА Новости, 05.11.2024
Лавров назвал условие для равноправного диалога с США
Россия готова к равноправному диалогу с США, если и когда Вашингтоном будет продемонстрирована серьезность намерений честно договариваться, на основе признания... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T13:20
2024-11-05T13:20
2024-11-05T13:25
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сергей лавров
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россия готова к равноправному диалогу с США, если и когда Вашингтоном будет продемонстрирована серьезность намерений честно договариваться, на основе признания российских национальных интересов, заявил РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров."Наша позиция, как ее сформулировал президент России Владимир Путин, хорошо известна: мы готовы к равноправному диалогу, если и когда с американской стороны будет продемонстрирована серьезность намерений договариваться по-честному, на основе признания российских национальных интересов и принципа взаимности", - сказал министр.
https://ria.ru/20241101/medvedev-1981441050.html
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сша, россия, владимир путин, вашингтон (штат), сергей лавров, в мире
США, Россия, Владимир Путин, Вашингтон (штат), Сергей Лавров, В мире
Лавров назвал условие для равноправного диалога с США
Лавров: Россия готова к диалогу с США, если будут учтены ее интересы