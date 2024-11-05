https://ria.ru/20241105/lavrov-1981916921.html
Лавров ответил на вопрос об отношениях с США после выборов
Лавров ответил на вопрос об отношениях с США после выборов - РИА Новости, 05.11.2024
Лавров ответил на вопрос об отношениях с США после выборов
Антироссийская и русофобская направленность политики США основана на внутриполитическом консенсусе, заявил РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T13:18
2024-11-05T13:18
2024-11-05T13:26
сша
сергей лавров
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в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Антироссийская и русофобская направленность политики США основана на внутриполитическом консенсусе, заявил РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров."Антироссийская и русофобская направленность политики США основана на внутриполитическом консенсусе и имеет двухпартийную природу. Украина рассматривается как ключевой элемент развязанной против России гибридной войны", - сказал он, отвечая на вопрос о будущем отношений двух стран в связи с выборами в США."Относиться серьезно к тому, что заявляют оба кандидата в пылу предвыборной полемики, не приходится", - добавил министр.
https://ria.ru/20241105/lavrov-1981917473.html
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сша, сергей лавров, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
США, Сергей Лавров, Россия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров ответил на вопрос об отношениях с США после выборов
Лавров: внутри США есть консенсус об антироссийской направленности политики