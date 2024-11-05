https://ria.ru/20241105/kultura-1982009848.html

Пиотровская, Безруков, Сутулова рассказали о трудностях дислексии

Пиотровская, Безруков, Сутулова рассказали о трудностях дислексии - РИА Новости, 05.11.2024

Пиотровская, Безруков, Сутулова рассказали о трудностях дислексии

В Москве завершилась VI Всероссийская неделя осведомленности о дислексии. Эксперты рассказали об особенностях жизни с ней и способах, которыми можно помочь тем, РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T19:45

2024-11-05T19:45

2024-11-05T19:45

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россия

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В Москве завершилась VI Всероссийская неделя осведомленности о дислексии. Эксперты рассказали об особенностях жизни с ней и способах, которыми можно помочь тем, кому трудно освоить чтение.Такое мероприятие уже 70 лет проходит в разных странах, в России — в шестой раз, отметили организаторы.Дети с дислексией часто имеют нормальный и высокий уровень интеллекта, но с трудом приобретают навык чтения. Подобная особенность проявляется у 15-20 процентов школьников. Их число будет расти при развитии клипового мышления, изобилии компьютерных игр и повальном увлечении соцсетями, прогнозируют ученые. Родители и учебные заведения не всегда знают об особенностях обучения таких детей и не понимают, как им помочь.Самым крупным событием Недели стала Международная научно-практическая конференция "Дислексия и чтение: встречаемся в Ленинке". Там же прошла выставка издательств и центров помощи детям с трудностями в обучении, где гости могли познакомиться с уникальными методиками "из первых рук".Участников приветствовали представители министерств — культуры и просвещения, народный артист России и худрук Московского Губернского театра Сергей Безруков. "Для меня, как многодетного отца, стало открытием, что неуспешность детей в школе зачастую связана не с ленью и нежеланием учиться, а с такой особенностью восприятия информации как дислексия", — отметил он.О важности Недели рассказала учредитель Ассоциации родителей и детей с дислексией Мария Пиотровская.Гостей приветствовал гендиректор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда. "Учреждения культуры и библиотечное сообщество сконцентрированы на вопросах цифровизации, реставрации и консервации. Однако не менее важным и даже более является фактор доступности наших пространств, фондов, систем — создание и совершенствование безбарьерной среды. Библиотеки должны быть максимально вовлечены в работу Ассоциации родителей и детей с дислексией и принимать участие в просвещении населения о существующей проблеме", — сказал он.Победителей Лингвистической олимпиады, детского и студенческого Логодиктанта награждал давний друг Ассоциации актер Сергей Новосад, сыгравший главную роль в художественном фильме "Я делаю шаг", который поднимает тему адаптации человека с дислексией в обществе."Я впервые узнал о дислексии, когда мне пришло предложение попробоваться в фильме с рабочим названием "Я читаю". Учителя раньше не знали, видимо, что такое дислексия и сурово общались с моими одноклассниками, мол, ты лентяй, ну-ка давай читай быстро. Сейчас я понимаю, что они просто не могли. Для меня новый мир открылся после этого фильма", — рассказал он.К участию в Неделе были привлечены более 40 тысяч библиотек и тысячи культурных центров, где можно было получить всю информацию о дислексии и современных методиках адаптации школьников с ней к учебному процессу.Еще гости могли посетить лекции о развитии мозга, рассказать о сложностях в процессе обучения и искать пути сделать чтение книг более комфортным.Логодиктант провела актриса Ольга Сутулова, для которой дислексия стала частью повседневной жизни: "Мой муж актер Евгений Стычкин — дислектик. Узнала я об этом, когда он просил вслух читать ему сценарий. Ему самому сложно это делать, и много времени занимает. Я сначала думала, что он ленивый, но не так давно узнала, что такое дислексия, и как это работает".

https://ria.ru/20241030/vystavka-1980730308.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости культуры, москва, россия, сергей безруков, вадим дуда, евгений стычкин, московский губернский театр, российская государственная библиотека