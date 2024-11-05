Пиотровская, Безруков, Сутулова рассказали о трудностях дислексии
В Москве завершилась VI Всероссийская неделя осведомленности о дислексии
© Фото предоставлено Ассоциацией родителей детей с дислексиейСергей Безруков, Мария Пиотровская, гендиректор благотворительного фонда "Анастасия" Анастасия Юрьева и Вадим Дуда
© Фото предоставлено Ассоциацией родителей детей с дислексией
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В Москве завершилась VI Всероссийская неделя осведомленности о дислексии. Эксперты рассказали об особенностях жизни с ней и способах, которыми можно помочь тем, кому трудно освоить чтение.
© Фото предоставлено Ассоциацией родителей детей с дислексиейУчредитель Ассоциации родителей и детей с дислексией Мария Пиотровская
© Фото предоставлено Ассоциацией родителей детей с дислексией
Учредитель Ассоциации родителей и детей с дислексией Мария Пиотровская
Такое мероприятие уже 70 лет проходит в разных странах, в России — в шестой раз, отметили организаторы.
Дети с дислексией часто имеют нормальный и высокий уровень интеллекта, но с трудом приобретают навык чтения. Подобная особенность проявляется у 15-20 процентов школьников. Их число будет расти при развитии клипового мышления, изобилии компьютерных игр и повальном увлечении соцсетями, прогнозируют ученые. Родители и учебные заведения не всегда знают об особенностях обучения таких детей и не понимают, как им помочь.
Самым крупным событием Недели стала Международная научно-практическая конференция "Дислексия и чтение: встречаемся в Ленинке". Там же прошла выставка издательств и центров помощи детям с трудностями в обучении, где гости могли познакомиться с уникальными методиками "из первых рук".
© Фото предоставлено Ассоциацией родителей детей с дислексиейСергей Безруков на Международной научно-практической конференции "Дислексия и чтение: встречаемся в Ленинке"
© Фото предоставлено Ассоциацией родителей детей с дислексией
Сергей Безруков на Международной научно-практической конференции "Дислексия и чтение: встречаемся в Ленинке"
Участников приветствовали представители министерств — культуры и просвещения, народный артист России и худрук Московского Губернского театра Сергей Безруков. "Для меня, как многодетного отца, стало открытием, что неуспешность детей в школе зачастую связана не с ленью и нежеланием учиться, а с такой особенностью восприятия информации как дислексия", — отметил он.
О важности Недели рассказала учредитель Ассоциации родителей и детей с дислексией Мария Пиотровская.
© Фото предоставлено Ассоциацией родителей детей с дислексиейМосква. Участники Международной научно-практической конференции "Дислексия и чтение: встречаемся в Ленинке"
Москва. Участники Международной научно-практической конференции "Дислексия и чтение: встречаемся в Ленинке"
© Фото предоставлено Ассоциацией родителей детей с дислексией
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© Фото предоставлено Ассоциацией родителей детей с дислексиейАктер Сергей Новосад и победители Лингвистической олимпиады
Актер Сергей Новосад и победители Лингвистической олимпиады
© Фото предоставлено Ассоциацией родителей детей с дислексией
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© Фото предоставлено Ассоциацией родителей детей с дислексиейДоктор психологических наук, профессор Татьяна Ахутина
Доктор психологических наук, профессор Татьяна Ахутина
© Фото предоставлено Ассоциацией родителей детей с дислексией
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© Фото предоставлено Ассоциацией родителей детей с дислексиейУчастники Международной научно-практической конференции "Дислексия и чтение: встречаемся в Ленинке" в Москве
Участники Международной научно-практической конференции "Дислексия и чтение: встречаемся в Ленинке" в Москве
© Фото предоставлено Ассоциацией родителей детей с дислексией
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Москва. Участники Международной научно-практической конференции "Дислексия и чтение: встречаемся в Ленинке"
© Фото предоставлено Ассоциацией родителей детей с дислексией
1 из 4
Актер Сергей Новосад и победители Лингвистической олимпиады
© Фото предоставлено Ассоциацией родителей детей с дислексией
2 из 4
Доктор психологических наук, профессор Татьяна Ахутина
© Фото предоставлено Ассоциацией родителей детей с дислексией
3 из 4
Участники Международной научно-практической конференции "Дислексия и чтение: встречаемся в Ленинке" в Москве
© Фото предоставлено Ассоциацией родителей детей с дислексией
4 из 4
Гостей приветствовал гендиректор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда. "Учреждения культуры и библиотечное сообщество сконцентрированы на вопросах цифровизации, реставрации и консервации. Однако не менее важным и даже более является фактор доступности наших пространств, фондов, систем — создание и совершенствование безбарьерной среды. Библиотеки должны быть максимально вовлечены в работу Ассоциации родителей и детей с дислексией и принимать участие в просвещении населения о существующей проблеме", — сказал он.
Победителей Лингвистической олимпиады, детского и студенческого Логодиктанта награждал давний друг Ассоциации актер Сергей Новосад, сыгравший главную роль в художественном фильме "Я делаю шаг", который поднимает тему адаптации человека с дислексией в обществе.
© Фото предоставлено Ассоциацией родителей детей с дислексиейАктер Сергей Новосад на Международной научно-практической конференции "Дислексия и чтение: встречаемся в Ленинке"
© Фото предоставлено Ассоциацией родителей детей с дислексией
Актер Сергей Новосад на Международной научно-практической конференции "Дислексия и чтение: встречаемся в Ленинке"
"Я впервые узнал о дислексии, когда мне пришло предложение попробоваться в фильме с рабочим названием "Я читаю". Учителя раньше не знали, видимо, что такое дислексия и сурово общались с моими одноклассниками, мол, ты лентяй, ну-ка давай читай быстро. Сейчас я понимаю, что они просто не могли. Для меня новый мир открылся после этого фильма", — рассказал он.
К участию в Неделе были привлечены более 40 тысяч библиотек и тысячи культурных центров, где можно было получить всю информацию о дислексии и современных методиках адаптации школьников с ней к учебному процессу.
Еще гости могли посетить лекции о развитии мозга, рассказать о сложностях в процессе обучения и искать пути сделать чтение книг более комфортным.
Логодиктант провела актриса Ольга Сутулова, для которой дислексия стала частью повседневной жизни: "Мой муж актер Евгений Стычкин — дислектик. Узнала я об этом, когда он просил вслух читать ему сценарий. Ему самому сложно это делать, и много времени занимает. Я сначала думала, что он ленивый, но не так давно узнала, что такое дислексия, и как это работает".