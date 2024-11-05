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Пиотровская, Безруков, Сутулова рассказали о трудностях дислексии - РИА Новости, 05.11.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:45 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/kultura-1982009848.html
Пиотровская, Безруков, Сутулова рассказали о трудностях дислексии
Пиотровская, Безруков, Сутулова рассказали о трудностях дислексии - РИА Новости, 05.11.2024
Пиотровская, Безруков, Сутулова рассказали о трудностях дислексии
В Москве завершилась VI Всероссийская неделя осведомленности о дислексии. Эксперты рассказали об особенностях жизни с ней и способах, которыми можно помочь тем, РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T19:45
2024-11-05T19:45
культура
новости культуры
москва
россия
сергей безруков
вадим дуда
евгений стычкин
московский губернский театр
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В Москве завершилась VI Всероссийская неделя осведомленности о дислексии. Эксперты рассказали об особенностях жизни с ней и способах, которыми можно помочь тем, кому трудно освоить чтение.Такое мероприятие уже 70 лет проходит в разных странах, в России — в шестой раз, отметили организаторы.Дети с дислексией часто имеют нормальный и высокий уровень интеллекта, но с трудом приобретают навык чтения. Подобная особенность проявляется у 15-20 процентов школьников. Их число будет расти при развитии клипового мышления, изобилии компьютерных игр и повальном увлечении соцсетями, прогнозируют ученые. Родители и учебные заведения не всегда знают об особенностях обучения таких детей и не понимают, как им помочь.Самым крупным событием Недели стала Международная научно-практическая конференция "Дислексия и чтение: встречаемся в Ленинке". Там же прошла выставка издательств и центров помощи детям с трудностями в обучении, где гости могли познакомиться с уникальными методиками "из первых рук".Участников приветствовали представители министерств — культуры и просвещения, народный артист России и худрук Московского Губернского театра Сергей Безруков. "Для меня, как многодетного отца, стало открытием, что неуспешность детей в школе зачастую связана не с ленью и нежеланием учиться, а с такой особенностью восприятия информации как дислексия", — отметил он.О важности Недели рассказала учредитель Ассоциации родителей и детей с дислексией Мария Пиотровская.Гостей приветствовал гендиректор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда. "Учреждения культуры и библиотечное сообщество сконцентрированы на вопросах цифровизации, реставрации и консервации. Однако не менее важным и даже более является фактор доступности наших пространств, фондов, систем — создание и совершенствование безбарьерной среды. Библиотеки должны быть максимально вовлечены в работу Ассоциации родителей и детей с дислексией и принимать участие в просвещении населения о существующей проблеме", — сказал он.Победителей Лингвистической олимпиады, детского и студенческого Логодиктанта награждал давний друг Ассоциации актер Сергей Новосад, сыгравший главную роль в художественном фильме "Я делаю шаг", который поднимает тему адаптации человека с дислексией в обществе."Я впервые узнал о дислексии, когда мне пришло предложение попробоваться в фильме с рабочим названием "Я читаю". Учителя раньше не знали, видимо, что такое дислексия и сурово общались с моими одноклассниками, мол, ты лентяй, ну-ка давай читай быстро. Сейчас я понимаю, что они просто не могли. Для меня новый мир открылся после этого фильма", — рассказал он.К участию в Неделе были привлечены более 40 тысяч библиотек и тысячи культурных центров, где можно было получить всю информацию о дислексии и современных методиках адаптации школьников с ней к учебному процессу.Еще гости могли посетить лекции о развитии мозга, рассказать о сложностях в процессе обучения и искать пути сделать чтение книг более комфортным.Логодиктант провела актриса Ольга Сутулова, для которой дислексия стала частью повседневной жизни: "Мой муж актер Евгений Стычкин — дислектик. Узнала я об этом, когда он просил вслух читать ему сценарий. Ему самому сложно это делать, и много времени занимает. Я сначала думала, что он ленивый, но не так давно узнала, что такое дислексия, и как это работает".
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новости культуры, москва, россия, сергей безруков, вадим дуда, евгений стычкин, московский губернский театр, российская государственная библиотека
Культура, Новости культуры, Москва, Россия, Сергей Безруков, Вадим Дуда, Евгений Стычкин, Московский губернский театр, Российская государственная библиотека
Пиотровская, Безруков, Сутулова рассказали о трудностях дислексии

В Москве завершилась VI Всероссийская неделя осведомленности о дислексии

© Фото предоставлено Ассоциацией родителей детей с дислексиейСергей Безруков, Мария Пиотровская, гендиректор благотворительного фонда "Анастасия" Анастасия Юрьева и Вадим Дуда
Сергей Безруков, Мария Пиотровская, гендиректор благотворительного фонда Анастасия Анастасия Юрьева и Вадим Дуда - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© Фото предоставлено Ассоциацией родителей детей с дислексией
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В Москве завершилась VI Всероссийская неделя осведомленности о дислексии. Эксперты рассказали об особенностях жизни с ней и способах, которыми можно помочь тем, кому трудно освоить чтение.
© Фото предоставлено Ассоциацией родителей детей с дислексиейУчредитель Ассоциации родителей и детей с дислексией Мария Пиотровская
Учредитель Ассоциации родителей и детей с дислексией Мария Пиотровская - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© Фото предоставлено Ассоциацией родителей детей с дислексией
Учредитель Ассоциации родителей и детей с дислексией Мария Пиотровская
Такое мероприятие уже 70 лет проходит в разных странах, в России — в шестой раз, отметили организаторы.
Дети с дислексией часто имеют нормальный и высокий уровень интеллекта, но с трудом приобретают навык чтения. Подобная особенность проявляется у 15-20 процентов школьников. Их число будет расти при развитии клипового мышления, изобилии компьютерных игр и повальном увлечении соцсетями, прогнозируют ученые. Родители и учебные заведения не всегда знают об особенностях обучения таких детей и не понимают, как им помочь.
Самым крупным событием Недели стала Международная научно-практическая конференция "Дислексия и чтение: встречаемся в Ленинке". Там же прошла выставка издательств и центров помощи детям с трудностями в обучении, где гости могли познакомиться с уникальными методиками "из первых рук".
© Фото предоставлено Ассоциацией родителей детей с дислексиейСергей Безруков на Международной научно-практической конференции "Дислексия и чтение: встречаемся в Ленинке"
Сергей Безруков на Международной научно-практической конференции Дислексия и чтение: встречаемся в Ленинке - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© Фото предоставлено Ассоциацией родителей детей с дислексией
Сергей Безруков на Международной научно-практической конференции "Дислексия и чтение: встречаемся в Ленинке"
Участников приветствовали представители министерств — культуры и просвещения, народный артист России и худрук Московского Губернского театра Сергей Безруков. "Для меня, как многодетного отца, стало открытием, что неуспешность детей в школе зачастую связана не с ленью и нежеланием учиться, а с такой особенностью восприятия информации как дислексия", — отметил он.
О важности Недели рассказала учредитель Ассоциации родителей и детей с дислексией Мария Пиотровская.
© Фото предоставлено Ассоциацией родителей детей с дислексиейМосква. Участники Международной научно-практической конференции "Дислексия и чтение: встречаемся в Ленинке"
Москва. Участники Международной научно-практической конференции Дислексия и чтение: встречаемся в Ленинке
Москва. Участники Международной научно-практической конференции "Дислексия и чтение: встречаемся в Ленинке"
© Фото предоставлено Ассоциацией родителей детей с дислексией
1 из 4
© Фото предоставлено Ассоциацией родителей детей с дислексиейАктер Сергей Новосад и победители Лингвистической олимпиады
Актер Сергей Новосад и победители Лингвистической олимпиады
Актер Сергей Новосад и победители Лингвистической олимпиады
© Фото предоставлено Ассоциацией родителей детей с дислексией
2 из 4
© Фото предоставлено Ассоциацией родителей детей с дислексиейДоктор психологических наук, профессор Татьяна Ахутина
Доктор психологических наук, профессор Татьяна Ахутина
Доктор психологических наук, профессор Татьяна Ахутина
© Фото предоставлено Ассоциацией родителей детей с дислексией
3 из 4
© Фото предоставлено Ассоциацией родителей детей с дислексиейУчастники Международной научно-практической конференции "Дислексия и чтение: встречаемся в Ленинке" в Москве
Участники Международной научно-практической конференции Дислексия и чтение: встречаемся в Ленинке в Москве
Участники Международной научно-практической конференции "Дислексия и чтение: встречаемся в Ленинке" в Москве
© Фото предоставлено Ассоциацией родителей детей с дислексией
4 из 4
Москва. Участники Международной научно-практической конференции "Дислексия и чтение: встречаемся в Ленинке"
© Фото предоставлено Ассоциацией родителей детей с дислексией
1 из 4
Актер Сергей Новосад и победители Лингвистической олимпиады
© Фото предоставлено Ассоциацией родителей детей с дислексией
2 из 4
Доктор психологических наук, профессор Татьяна Ахутина
© Фото предоставлено Ассоциацией родителей детей с дислексией
3 из 4
Участники Международной научно-практической конференции "Дислексия и чтение: встречаемся в Ленинке" в Москве
© Фото предоставлено Ассоциацией родителей детей с дислексией
4 из 4
Гостей приветствовал гендиректор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда. "Учреждения культуры и библиотечное сообщество сконцентрированы на вопросах цифровизации, реставрации и консервации. Однако не менее важным и даже более является фактор доступности наших пространств, фондов, систем — создание и совершенствование безбарьерной среды. Библиотеки должны быть максимально вовлечены в работу Ассоциации родителей и детей с дислексией и принимать участие в просвещении населения о существующей проблеме", — сказал он.
Победителей Лингвистической олимпиады, детского и студенческого Логодиктанта награждал давний друг Ассоциации актер Сергей Новосад, сыгравший главную роль в художественном фильме "Я делаю шаг", который поднимает тему адаптации человека с дислексией в обществе.
© Фото предоставлено Ассоциацией родителей детей с дислексиейАктер Сергей Новосад на Международной научно-практической конференции "Дислексия и чтение: встречаемся в Ленинке"
Актер Сергей Новосад на Международной научно-практической конференции Дислексия и чтение: встречаемся в Ленинке - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© Фото предоставлено Ассоциацией родителей детей с дислексией
Актер Сергей Новосад на Международной научно-практической конференции "Дислексия и чтение: встречаемся в Ленинке"
"Я впервые узнал о дислексии, когда мне пришло предложение попробоваться в фильме с рабочим названием "Я читаю". Учителя раньше не знали, видимо, что такое дислексия и сурово общались с моими одноклассниками, мол, ты лентяй, ну-ка давай читай быстро. Сейчас я понимаю, что они просто не могли. Для меня новый мир открылся после этого фильма", — рассказал он.
К участию в Неделе были привлечены более 40 тысяч библиотек и тысячи культурных центров, где можно было получить всю информацию о дислексии и современных методиках адаптации школьников с ней к учебному процессу.
Еще гости могли посетить лекции о развитии мозга, рассказать о сложностях в процессе обучения и искать пути сделать чтение книг более комфортным.
Логодиктант провела актриса Ольга Сутулова, для которой дислексия стала частью повседневной жизни: "Мой муж актер Евгений Стычкин — дислектик. Узнала я об этом, когда он просил вслух читать ему сценарий. Ему самому сложно это делать, и много времени занимает. Я сначала думала, что он ленивый, но не так давно узнала, что такое дислексия, и как это работает".
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