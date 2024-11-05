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В Крыму более шести тысяч человек остались без света - РИА Новости, 05.11.2024
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22:55 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/krym-1982045645.html
В Крыму более шести тысяч человек остались без света
В Крыму более шести тысяч человек остались без света - РИА Новости, 05.11.2024
В Крыму более шести тысяч человек остались без света
Свыше 6 тысяч человек остались без электроэнергии в Алуште и близлежащих поселках на южном берегу Крыма из-за аварии, сообщил первый замминистра топлива и... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T22:55
2024-11-05T22:55
происшествия
жкх
алушта
республика крым
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости. Свыше 6 тысяч человек остались без электроэнергии в Алуште и близлежащих поселках на южном берегу Крыма из-за аварии, сообщил первый замминистра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин. "В связи с технологическим нарушением в сетях ГУП РК "Крымэнерго" произошло отключение энергоснабжения в населенных пунктах городского округа Алушта", - написал Воронкин в своем Telegram-канале. В частности, по его словам, отключения затронули город Алушту, пгт Партенит и девять сел. "Обесточено: 52 ТП, 2685 точек поставок (6172 человек). Аварийные бригады приступили к восстановительным работам", - подчеркнул Воронкин.
https://ria.ru/20241104/krym-1981754709.html
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происшествия, жкх, алушта, республика крым, россия
Происшествия, ЖКХ, Алушта, Республика Крым, Россия
В Крыму более шести тысяч человек остались без света

На южном берегу Крыма более шести тысяч человек остались без света из-за аварии

© РИА Новости / Артем Креминский | Перейти в медиабанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Артем Креминский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости. Свыше 6 тысяч человек остались без электроэнергии в Алуште и близлежащих поселках на южном берегу Крыма из-за аварии, сообщил первый замминистра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.
"В связи с технологическим нарушением в сетях ГУП РК "Крымэнерго" произошло отключение энергоснабжения в населенных пунктах городского округа Алушта", - написал Воронкин в своем Telegram-канале.
В частности, по его словам, отключения затронули город Алушту, пгт Партенит и девять сел.
"Обесточено: 52 ТП, 2685 точек поставок (6172 человек). Аварийные бригады приступили к восстановительным работам", - подчеркнул Воронкин.
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