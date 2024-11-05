https://ria.ru/20241105/krym-1982045645.html

В Крыму более шести тысяч человек остались без света

В Крыму более шести тысяч человек остались без света - РИА Новости, 05.11.2024

В Крыму более шести тысяч человек остались без света

Свыше 6 тысяч человек остались без электроэнергии в Алуште и близлежащих поселках на южном берегу Крыма из-за аварии, сообщил первый замминистра топлива и... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T22:55

2024-11-05T22:55

2024-11-05T22:55

происшествия

жкх

алушта

республика крым

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости. Свыше 6 тысяч человек остались без электроэнергии в Алуште и близлежащих поселках на южном берегу Крыма из-за аварии, сообщил первый замминистра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин. "В связи с технологическим нарушением в сетях ГУП РК "Крымэнерго" произошло отключение энергоснабжения в населенных пунктах городского округа Алушта", - написал Воронкин в своем Telegram-канале. В частности, по его словам, отключения затронули город Алушту, пгт Партенит и девять сел. "Обесточено: 52 ТП, 2685 точек поставок (6172 человек). Аварийные бригады приступили к восстановительным работам", - подчеркнул Воронкин.

https://ria.ru/20241104/krym-1981754709.html

алушта

республика крым

россия

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происшествия, жкх, алушта, республика крым, россия