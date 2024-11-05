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Песков ответил на обвинения в якобы планирующихся взрывах на рейсах в США - РИА Новости, 05.11.2024
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12:45 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/kreml-1981910925.html
Песков ответил на обвинения в якобы планирующихся взрывах на рейсах в США
Песков ответил на обвинения в якобы планирующихся взрывах на рейсах в США - РИА Новости, 05.11.2024
Песков ответил на обвинения в якобы планирующихся взрывах на рейсах в США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о том, что Россия якобы планирует пожары и взрывы на борту трансатлантических рейсов,... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T12:45
2024-11-05T12:45
в мире
россия
сша
канада
дмитрий песков
главное разведывательное управление рф
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о том, что Россия якобы планирует пожары и взрывы на борту трансатлантических рейсов, является невнятными вбросами. "Ну вы знаете сейчас и упомянутое вами издание, и другие издания достаточно уважаемые, они очень часто такие невнятные вбросы осуществляют, информационные, которые всегда не подкрепляются сколько-либо достоверной информацией. Это, я думаю, один из таких вбросов", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, что в Кремле думают о сообщениях, в которых российскую разведку обвиняют в попытке организовать пожары на грузовых самолетах, следовавших в США и Канаду. Ранее газета The Wall Street Journal писала со ссылкой на представителей западных разведывательных служб, что российская военная разведка, ГРУ стоит за попыткой организовать пожары на грузовых самолетах, следовавших в США и Канаду.
https://ria.ru/20241105/peskov-1981903164.html
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в мире, россия, сша, канада, дмитрий песков, главное разведывательное управление рф
В мире, Россия, США, Канада, Дмитрий Песков, Главное разведывательное управление РФ
Песков ответил на обвинения в якобы планирующихся взрывах на рейсах в США

Песков назвал обвинения в якобы планирующихся взрывах на рейсах в США вбросами

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о том, что Россия якобы планирует пожары и взрывы на борту трансатлантических рейсов, является невнятными вбросами.
"Ну вы знаете сейчас и упомянутое вами издание, и другие издания достаточно уважаемые, они очень часто такие невнятные вбросы осуществляют, информационные, которые всегда не подкрепляются сколько-либо достоверной информацией. Это, я думаю, один из таких вбросов", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, что в Кремле думают о сообщениях, в которых российскую разведку обвиняют в попытке организовать пожары на грузовых самолетах, следовавших в США и Канаду.
Ранее газета The Wall Street Journal писала со ссылкой на представителей западных разведывательных служб, что российская военная разведка, ГРУ стоит за попыткой организовать пожары на грузовых самолетах, следовавших в США и Канаду.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
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