https://ria.ru/20241105/kreml-1981908176.html

В Кремле назвали подход Кишинева к судьбе Приднестровья неконструктивным

В Кремле назвали подход Кишинева к судьбе Приднестровья неконструктивным - РИА Новости, 05.11.2024

В Кремле назвали подход Кишинева к судьбе Приднестровья неконструктивным

Кремль констатирует отсутствие конструктивного подхода Кишинева к судьбе Приднестровья, что является проблемой, требующей серьезных усилий, заявил... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T12:33

2024-11-05T12:33

2024-11-05T12:33

россия

молдавия

майя санду

дмитрий песков

александр стояногло

выборы в молдавии — 2024

приднестровская молдавская республика

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Кремль констатирует отсутствие конструктивного подхода Кишинева к судьбе Приднестровья, что является проблемой, требующей серьезных усилий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это безусловно проблема, которая требует серьезных усилий, но исключительно опираясь на конструктивный подход, дефицит которого мы наблюдаем сейчас", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о мнении Кремля по поводу дальнейшей судьбы Приднестровья. В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20241105/moldaviya-1981893800.html

https://ria.ru/20241105/peskov-1981901313.html

россия

молдавия

приднестровская молдавская республика

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россия, молдавия, майя санду, дмитрий песков, александр стояногло, выборы в молдавии — 2024, приднестровская молдавская республика