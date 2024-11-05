https://ria.ru/20241105/koronavirus-1981956319.html
Песков рассказал о смягчении коронавирусных ограничений в Кремле
Песков рассказал о смягчении коронавирусных ограничений в Кремле - РИА Новости, 05.11.2024
Песков рассказал о смягчении коронавирусных ограничений в Кремле
Ограничения в Кремле, связанные с коронавирусной инфекцией, максимально смягчены, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T15:29
2024-11-05T15:29
2024-11-05T15:35
россия
израиль
индия
дмитрий песков
life
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951141733_0:251:2964:1918_1920x0_80_0_0_7f13c0f10fbc0bf3aac7496632f4fc6c.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Ограничения в Кремле, связанные с коронавирусной инфекцией, максимально смягчены, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Смягчения постоянно происходят. Собственно, оно уже максимально. Если вы обратили внимание, на международных саммитах, международных контактах, то там вообще никаких ограничений уже не остается", - сказал Песков изданию Life. Глава российского государства во вторник впервые в 2024 году принял верительные грамоты у 28 вновь прибывших послов, среди них - представители Израиля, Индии, Армении, Азербайджана и других государств. Прошлая церемония прошла 4 декабря 2023 года в Кремле.
https://ria.ru/20241014/koronavirus-1977923698.html
россия
израиль
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951141733_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_23431ead7a0875279107222c04700cca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, израиль, индия, дмитрий песков, life
Россия, Израиль, Индия, Дмитрий Песков, Life
Песков рассказал о смягчении коронавирусных ограничений в Кремле
Песков: ограничения в Кремле, связанные с коронавирусом, максимально смягчили