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Песков рассказал о смягчении коронавирусных ограничений в Кремле - РИА Новости, 05.11.2024
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15:29 05.11.2024 (обновлено: 15:35 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/koronavirus-1981956319.html
Песков рассказал о смягчении коронавирусных ограничений в Кремле
Песков рассказал о смягчении коронавирусных ограничений в Кремле - РИА Новости, 05.11.2024
Песков рассказал о смягчении коронавирусных ограничений в Кремле
Ограничения в Кремле, связанные с коронавирусной инфекцией, максимально смягчены, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T15:29
2024-11-05T15:35
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израиль
индия
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Ограничения в Кремле, связанные с коронавирусной инфекцией, максимально смягчены, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Смягчения постоянно происходят. Собственно, оно уже максимально. Если вы обратили внимание, на международных саммитах, международных контактах, то там вообще никаких ограничений уже не остается", - сказал Песков изданию Life. Глава российского государства во вторник впервые в 2024 году принял верительные грамоты у 28 вновь прибывших послов, среди них - представители Израиля, Индии, Армении, Азербайджана и других государств. Прошлая церемония прошла 4 декабря 2023 года в Кремле.
https://ria.ru/20241014/koronavirus-1977923698.html
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россия, израиль, индия, дмитрий песков, life
Россия, Израиль, Индия, Дмитрий Песков, Life
Песков рассказал о смягчении коронавирусных ограничений в Кремле

Песков: ограничения в Кремле, связанные с коронавирусом, максимально смягчили

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Ограничения в Кремле, связанные с коронавирусной инфекцией, максимально смягчены, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Смягчения постоянно происходят. Собственно, оно уже максимально. Если вы обратили внимание, на международных саммитах, международных контактах, то там вообще никаких ограничений уже не остается", - сказал Песков изданию Life.
Глава российского государства во вторник впервые в 2024 году принял верительные грамоты у 28 вновь прибывших послов, среди них - представители Израиля, Индии, Армении, Азербайджана и других государств. Прошлая церемония прошла 4 декабря 2023 года в Кремле.
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