https://ria.ru/20241105/koronavirus-1981956319.html

Песков рассказал о смягчении коронавирусных ограничений в Кремле

Песков рассказал о смягчении коронавирусных ограничений в Кремле - РИА Новости, 05.11.2024

Песков рассказал о смягчении коронавирусных ограничений в Кремле

Ограничения в Кремле, связанные с коронавирусной инфекцией, максимально смягчены, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T15:29

2024-11-05T15:29

2024-11-05T15:35

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израиль

индия

дмитрий песков

life

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Ограничения в Кремле, связанные с коронавирусной инфекцией, максимально смягчены, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Смягчения постоянно происходят. Собственно, оно уже максимально. Если вы обратили внимание, на международных саммитах, международных контактах, то там вообще никаких ограничений уже не остается", - сказал Песков изданию Life. Глава российского государства во вторник впервые в 2024 году принял верительные грамоты у 28 вновь прибывших послов, среди них - представители Израиля, Индии, Армении, Азербайджана и других государств. Прошлая церемония прошла 4 декабря 2023 года в Кремле.

https://ria.ru/20241014/koronavirus-1977923698.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, израиль, индия, дмитрий песков, life