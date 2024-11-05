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В конгрессе заявили о "сильных позициях" демократов для победы на выборах - РИА Новости, 05.11.2024
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20:20 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/kongress-1982028698.html
В конгрессе заявили о "сильных позициях" демократов для победы на выборах
В конгрессе заявили о "сильных позициях" демократов для победы на выборах - РИА Новости, 05.11.2024
В конгрессе заявили о "сильных позициях" демократов для победы на выборах
Председатель демократического комитета по выборам в Конгресс Сьюзан Дельбен заявила, что сейчас у демократов имеются "сильные позиции" для того, чтобы выиграть... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T20:20
2024-11-05T20:20
в мире
сша
камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Председатель демократического комитета по выборам в Конгресс Сьюзан Дельбен заявила, что сейчас у демократов имеются "сильные позиции" для того, чтобы выиграть большинство в Палате представителей. "Мы находимся в действительно сильной позиции... Поэтому мы все еще будем усердно работать в течение всего дня, чтобы получить каждый голос. Я действительно думаю, что есть много республиканцев, которые перешли на другую сторону, которых мы увидим в округах по всей стране, но, возможно, не в числе большинства", - сказала председатель в интервью телеканалу NBC News. Выборы президента США проходят во вторник 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
В конгрессе заявили о "сильных позициях" демократов для победы на выборах

Конгрессвумен США: демократы имеют "сильные позиции" для победы на выборах

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Председатель демократического комитета по выборам в Конгресс Сьюзан Дельбен заявила, что сейчас у демократов имеются "сильные позиции" для того, чтобы выиграть большинство в Палате представителей.
"Мы находимся в действительно сильной позиции... Поэтому мы все еще будем усердно работать в течение всего дня, чтобы получить каждый голос. Я действительно думаю, что есть много республиканцев, которые перешли на другую сторону, которых мы увидим в округах по всей стране, но, возможно, не в числе большинства", - сказала председатель в интервью телеканалу NBC News.
Выборы президента США проходят во вторник 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Выборы в США - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
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В миреСШАКамала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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