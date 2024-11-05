https://ria.ru/20241105/kongress-1982028698.html

В конгрессе заявили о "сильных позициях" демократов для победы на выборах

В конгрессе заявили о "сильных позициях" демократов для победы на выборах - РИА Новости, 05.11.2024

В конгрессе заявили о "сильных позициях" демократов для победы на выборах

Председатель демократического комитета по выборам в Конгресс Сьюзан Дельбен заявила, что сейчас у демократов имеются "сильные позиции" для того, чтобы выиграть... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T20:20

2024-11-05T20:20

2024-11-05T20:20

в мире

сша

камала харрис

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Председатель демократического комитета по выборам в Конгресс Сьюзан Дельбен заявила, что сейчас у демократов имеются "сильные позиции" для того, чтобы выиграть большинство в Палате представителей. "Мы находимся в действительно сильной позиции... Поэтому мы все еще будем усердно работать в течение всего дня, чтобы получить каждый голос. Я действительно думаю, что есть много республиканцев, которые перешли на другую сторону, которых мы увидим в округах по всей стране, но, возможно, не в числе большинства", - сказала председатель в интервью телеканалу NBC News. Выборы президента США проходят во вторник 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html

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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024