https://ria.ru/20241105/konferentsiya-1981909922.html

Масштабная конференция EXPORT ONLINE'24 пройдет онлайн пятого декабря

Масштабная конференция EXPORT ONLINE'24 пройдет онлайн пятого декабря - РИА Новости, 05.11.2024

Масштабная конференция EXPORT ONLINE'24 пройдет онлайн пятого декабря

Масштабная конференция EXPORT ONLINE'24 состоится 5 декабря в онлайн-формате, она объединит предпринимателей, стремящихся вывести свой бизнес на международный... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T12:41

2024-11-05T12:41

2024-11-05T12:41

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

предприниматели

экспорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_4c44c4b655f1acb5cc6af3f4ef5f11d3.jpg

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Масштабная конференция EXPORT ONLINE'24 состоится 5 декабря в онлайн-формате, она объединит предпринимателей, стремящихся вывести свой бизнес на международный уровень, организатором выступает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ), сообщает центр.Участие бесплатное, необходима регистрация."EXPORT ONLINE'24 - это не просто конференция, это площадка для роста и развития бизнеса. Ее участники узнают, как перейти от локальных продаж к глобальному рынку, масштабировать бизнес от российских маркетплейсов до торговли на ведущих мировых платформах", - говорится в сообщении.Конференция EXPORT ONLINE'24 станет платформой для обмена опытом и знаниями. Ведущие эксперты e-commerce поделятся актуальными стратегиями и проверенными методами, которые помогут предпринимателям адаптироваться к новым условиям и успешно конкурировать на зарубежных рынках. Спикеры конференции - представители крупнейших маркетплейсов России и мира, представители логистических компаний, банков, центров поддержки экспорта, консалтинговых агентств. Они расскажут о новейших трендах в области экспорта, а также представят практическую информацию, которая будет полезна как начинающим, так и опытным участникам.Одним из ключевых аспектов мероприятия станет возможность нетворкинга. Участники смогут не только представить свои бизнес-идеи, но и найти потенциальных партнеров среди единомышленников. Особое внимание будет уделено QA-сессиям, где каждый сможет задать вопросы экспертам и получить развёрнутые ответы, что поможет взглянуть на свой бизнес с новой перспективы.Кроме того, участники конференции получат доступ к эксклюзивным учебным материалам, чек-листам и спискам полезных ресурсов, которые станут важными инструментами в их дальнейшей работе. В рамках мероприятия также будет представлен разбор успешного кейса выхода на международный рынок, что позволит участникам извлечь ценные уроки и избежать распространенных ошибок.Не менее интересным станет обсуждение трендов и инсайтов на будущее. Участники узнают о том, как будет развиваться экспорт через маркетплейсы в ближайшие годы и какие факторы следует учитывать для того, чтобы оставаться конкурентоспособными в меняющейся бизнес-среде. Важной частью программы станет обсуждение юридических аспектов и тонкостей выхода на зарубежные рынки, а также финансовых затрат и необходимых инвестиций.Для участников конференции организаторы подготовили также эксклюзивный розыгрыш beauty-бокса "Сделано в России", в котором собраны 10 продуктов уходовой и декоративной косметики от 10 российских компаний.Напомним, российским экспортерам доступны различные услуги по продвижению своей продукции на маркетплейсах на платформе "Мой экспорт".

https://ria.ru/20241101/apk-1981369129.html

https://ria.ru/20241031/forum-1981177002.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), предприниматели, экспорт