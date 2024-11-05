Рейтинг@Mail.ru
В России запустили горячую линию из-за ситуации с вирусом Коксаки в Турции - РИА Новости, 05.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:33 05.11.2024 (обновлено: 12:42 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/koksaki-1981908050.html
В России запустили горячую линию из-за ситуации с вирусом Коксаки в Турции
В России запустили горячую линию из-за ситуации с вирусом Коксаки в Турции - РИА Новости, 05.11.2024
В России запустили горячую линию из-за ситуации с вирусом Коксаки в Турции
Роспотребнадзор запустил "горячую линию" в связи с информацией о случаях заболевания вирусом Коксаки у россиян в Турции, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T12:33
2024-11-05T12:42
турция
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979678406_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_a3779797a6deb44344d60e39c31d376e.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор запустил "горячую линию" в связи с информацией о случаях заболевания вирусом Коксаки у россиян в Турции, сообщили в ведомстве."Роспотребнадзор организовал работу "горячей линии" для консультирования граждан в связи с появлением в СМИ информации о заболеваниях детей энтеровирусной инфекцией, связанных с их пребыванием на турецких курортах", - сообщили в ведомстве.В Роспотребнадзоре пояснили, что Коксаки является разновидностью энтеровирусной инфекции.Энтеровирусные инфекции – это группа вирусных инфекций, передающихся водным, контактно-бытовым и воздушно-капельным путем. Эти инфекции передаются через воду, овощи, грязные руки, игрушки, объекты внешней среды.В целях профилактики необходимо тщательно мыть руки после возвращения из мест общественного пребывания, после посещения туалета и перед едой, использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду, фрукты и овощи мыть бутилированной или кипяченой водой, избегать контактов с людьми с признаками респираторных и кишечных инфекций, рекомендовали в ведомстве.
https://ria.ru/20241104/koksaki-1981809421.html
https://ria.ru/20241104/koksaki-1981792232.html
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979678406_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_53516807465089ffc8932854d0ab7b18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире
Турция, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), В мире
В России запустили горячую линию из-за ситуации с вирусом Коксаки в Турции

Роспотребнадзор запустил горячую линию из-за ситуации с вирусом Коксаки в Турции

© AP PhotoМашины скорой помощи в Турции
Машины скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo
Машины скорой помощи в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор запустил "горячую линию" в связи с информацией о случаях заболевания вирусом Коксаки у россиян в Турции, сообщили в ведомстве.
"Роспотребнадзор организовал работу "горячей линии" для консультирования граждан в связи с появлением в СМИ информации о заболеваниях детей энтеровирусной инфекцией, связанных с их пребыванием на турецких курортах", - сообщили в ведомстве.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Иммунолог обратился к россиянам с призывом из-за вируса Коксаки
4 ноября, 16:32
В Роспотребнадзоре пояснили, что Коксаки является разновидностью энтеровирусной инфекции.
Энтеровирусные инфекции – это группа вирусных инфекций, передающихся водным, контактно-бытовым и воздушно-капельным путем. Эти инфекции передаются через воду, овощи, грязные руки, игрушки, объекты внешней среды.
В целях профилактики необходимо тщательно мыть руки после возвращения из мест общественного пребывания, после посещения туалета и перед едой, использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду, фрукты и овощи мыть бутилированной или кипяченой водой, избегать контактов с людьми с признаками респираторных и кишечных инфекций, рекомендовали в ведомстве.
Ученики на уроке по профилактике заболеваний - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Роспотребнадзор проконтролирует ситуацию с вирусом Коксаки в регионах
4 ноября, 14:15
 
ТурцияРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Досрочное голосование на всеобщих выборах в здании мэрии в Провиденсе, Род-АйлендВыборы в США. Онлайн-репортажВчера, 22:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала