https://ria.ru/20241105/koksaki-1981908050.html
В России запустили горячую линию из-за ситуации с вирусом Коксаки в Турции
В России запустили горячую линию из-за ситуации с вирусом Коксаки в Турции - РИА Новости, 05.11.2024
В России запустили горячую линию из-за ситуации с вирусом Коксаки в Турции
Роспотребнадзор запустил "горячую линию" в связи с информацией о случаях заболевания вирусом Коксаки у россиян в Турции, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T12:33
2024-11-05T12:33
2024-11-05T12:42
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор запустил "горячую линию" в связи с информацией о случаях заболевания вирусом Коксаки у россиян в Турции, сообщили в ведомстве."Роспотребнадзор организовал работу "горячей линии" для консультирования граждан в связи с появлением в СМИ информации о заболеваниях детей энтеровирусной инфекцией, связанных с их пребыванием на турецких курортах", - сообщили в ведомстве.В Роспотребнадзоре пояснили, что Коксаки является разновидностью энтеровирусной инфекции.Энтеровирусные инфекции – это группа вирусных инфекций, передающихся водным, контактно-бытовым и воздушно-капельным путем. Эти инфекции передаются через воду, овощи, грязные руки, игрушки, объекты внешней среды.В целях профилактики необходимо тщательно мыть руки после возвращения из мест общественного пребывания, после посещения туалета и перед едой, использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду, фрукты и овощи мыть бутилированной или кипяченой водой, избегать контактов с людьми с признаками респираторных и кишечных инфекций, рекомендовали в ведомстве.
https://ria.ru/20241104/koksaki-1981809421.html
https://ria.ru/20241104/koksaki-1981792232.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире
Турция, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), В мире
В России запустили горячую линию из-за ситуации с вирусом Коксаки в Турции
Роспотребнадзор запустил горячую линию из-за ситуации с вирусом Коксаки в Турции
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор запустил "горячую линию" в связи с информацией о случаях заболевания вирусом Коксаки у россиян в Турции, сообщили в ведомстве.
"Роспотребнадзор организовал работу "горячей линии" для консультирования граждан в связи с появлением в СМИ информации о заболеваниях детей энтеровирусной инфекцией, связанных с их пребыванием на турецких курортах", - сообщили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре
пояснили, что Коксаки является разновидностью энтеровирусной инфекции.
Энтеровирусные инфекции – это группа вирусных инфекций, передающихся водным, контактно-бытовым и воздушно-капельным путем. Эти инфекции передаются через воду, овощи, грязные руки, игрушки, объекты внешней среды.
В целях профилактики необходимо тщательно мыть руки после возвращения из мест общественного пребывания, после посещения туалета и перед едой, использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду, фрукты и овощи мыть бутилированной или кипяченой водой, избегать контактов с людьми с признаками респираторных и кишечных инфекций, рекомендовали в ведомстве.