https://ria.ru/20241105/kiev-1981875819.html

В пригороде Киева прогремели взрывы

В пригороде Киева прогремели взрывы - РИА Новости, 05.11.2024

В пригороде Киева прогремели взрывы

Взрывы прогремели во вторник в пригороде Киева на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Новости.LIVE". РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T09:17

2024-11-05T09:17

2024-11-05T09:17

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Взрывы прогремели во вторник в пригороде Киева на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Новости.LIVE". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области звучит воздушная тревога. "В пригороде столицы прогремели взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. По данным телеканала, в Киеве работает система противовоздушной обороны. Ранее во вторник украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве.

https://ria.ru/20240614/ukraina-1952800008.html

киев

киевская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, киевская область