https://ria.ru/20241105/kiev-1981875819.html
В пригороде Киева прогремели взрывы
В пригороде Киева прогремели взрывы - РИА Новости, 05.11.2024
В пригороде Киева прогремели взрывы
Взрывы прогремели во вторник в пригороде Киева на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Новости.LIVE". РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T09:17
2024-11-05T09:17
2024-11-05T09:17
специальная военная операция на украине
в мире
киев
киевская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967496647_0:115:1280:835_1920x0_80_0_0_dd88e75f53515f263ca45eaf4b9b9fa5.jpg
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Взрывы прогремели во вторник в пригороде Киева на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Новости.LIVE". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области звучит воздушная тревога. "В пригороде столицы прогремели взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. По данным телеканала, в Киеве работает система противовоздушной обороны. Ранее во вторник украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве.
https://ria.ru/20240614/ukraina-1952800008.html
киев
киевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967496647_0:0:1140:854_1920x0_80_0_0_f44ccdb08abfdff793e2f44092f48148.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, киевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Киевская область
В пригороде Киева прогремели взрывы
"Новости.LIVE": в пригороде Киева прогремели взрывы