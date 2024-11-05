https://ria.ru/20241105/khimoruzhie-1982053122.html

В МИД заявили о возможном применении Киевом дронов с химоружием

В МИД заявили о возможном применении Киевом дронов с химоружием - РИА Новости, 05.11.2024

В МИД заявили о возможном применении Киевом дронов с химоружием

Террористические группировки Ближнего Востока и Африки, имеющие связи с Киевом, могут перенять его опыт использования дронов с химическим оружием, заявил... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T23:58

2024-11-05T23:58

2024-11-05T23:58

специальная военная операция на украине

россия

ближний восток

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сергей вершинин

аль-каида

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Террористические группировки Ближнего Востока и Африки, имеющие связи с Киевом, могут перенять его опыт использования дронов с химическим оружием, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "На данном этапе в контексте "химического" терроризма особенную опасность представляют "инновации" киевского режима в производстве дронов, используемых в качестве средства доставки отравляющих веществ. Российские военнослужащие наблюдают их повсеместное применение, причем в снаряжении самыми различными химикатами. Принимая во внимание сообщения о взаимодействии спецслужб Украины с действующими в регионе Ближнего Востока и Северной Африки террористическими структурами, аффилированными с ИГИЛ* и различными группировками-преемниками "Аль-Каиды"*, можно с высокой долей вероятности ожидать, что данные технологии в скором времени будут использоваться и этими террористическими структурами", - заявил Вершинин в интервью изданию Лента.Ру. По сообщению представителей Минобороны РФ, ВСУ применили химическое оружие в городе Судже Курской области. Всего зафиксировано более 400 случаев использования украинской стороной химических средств в зоне проведения СВО. В частности, подобные факты имелись в Донецке, Горловке, Артемовске и других населенных пунктах. Кроме того, сообщалось, что МО РФ обладает данными о подготовке Украиной провокаций с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ.* Запрещенные в России террористические организации.

https://ria.ru/20241010/khimoruzhie-1977315813.html

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россия, ближний восток, украина, сергей вершинин, аль-каида, вооруженные силы украины, в мире