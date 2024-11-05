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В Херсонской области задержали украинского шпиона - РИА Новости, 05.11.2024
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11:02 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/kherson-1981889189.html
В Херсонской области задержали украинского шпиона
В Херсонской области задержали украинского шпиона - РИА Новости, 05.11.2024
В Херсонской области задержали украинского шпиона
Работавшего на военную разведку Украины шпиона, передававшего сведения о передвижениях и местах сосредоточения российских войск, задержали в Херсонской области, РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T11:02
2024-11-05T11:02
херсонская область
украина
россия
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ГЕНИЧЕСК, 5 ноя - РИА Новости. Работавшего на военную разведку Украины шпиона, передававшего сведения о передвижениях и местах сосредоточения российских войск, задержали в Херсонской области, сообщили журналистам в УФСБ по региону. "УФСБ России по Херсонской области пресечена противоправная деятельность 22-летнего гражданина Украины, жителя Херсонской области, причастного к шпионажу. Проведенными оперативно-разыскными мероприятиями установлено, что подозреваемый в период с октября по ноябрь 2023 года осуществлял сбор и передачу представителям главного управления разведки министерства обороны Украины сведений о передвижениях и местах сосредоточения сил и средств Вооруженных сил Российской Федерации на территории Херсонской области", - сообщили в контрразведывательном ведомстве. В отношении фигуранта следственным отделом УФСБ России по Херсонской области возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК России "Шпионаж". Фигурант арестован, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240506/shpion-1944101499.html
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херсонская область , украина, россия
Херсонская область , Украина, Россия
В Херсонской области задержали украинского шпиона

В Херсонской области задержали работавшего на военную разведку Украины шпиона

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
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ГЕНИЧЕСК, 5 ноя - РИА Новости. Работавшего на военную разведку Украины шпиона, передававшего сведения о передвижениях и местах сосредоточения российских войск, задержали в Херсонской области, сообщили журналистам в УФСБ по региону.
"УФСБ России по Херсонской области пресечена противоправная деятельность 22-летнего гражданина Украины, жителя Херсонской области, причастного к шпионажу. Проведенными оперативно-разыскными мероприятиями установлено, что подозреваемый в период с октября по ноябрь 2023 года осуществлял сбор и передачу представителям главного управления разведки министерства обороны Украины сведений о передвижениях и местах сосредоточения сил и средств Вооруженных сил Российской Федерации на территории Херсонской области", - сообщили в контрразведывательном ведомстве.
В отношении фигуранта следственным отделом УФСБ России по Херсонской области возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК России "Шпионаж".
Фигурант арестован, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
В Херсонской области задержали украинского шпиона
6 мая, 12:06
 
Херсонская областьУкраинаРоссия
 
 
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