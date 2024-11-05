https://ria.ru/20241105/kherson-1981889189.html

В Херсонской области задержали украинского шпиона

В Херсонской области задержали украинского шпиона - РИА Новости, 05.11.2024

В Херсонской области задержали украинского шпиона

Работавшего на военную разведку Украины шпиона, передававшего сведения о передвижениях и местах сосредоточения российских войск, задержали в Херсонской области, РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T11:02

2024-11-05T11:02

2024-11-05T11:02

херсонская область

украина

россия

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ГЕНИЧЕСК, 5 ноя - РИА Новости. Работавшего на военную разведку Украины шпиона, передававшего сведения о передвижениях и местах сосредоточения российских войск, задержали в Херсонской области, сообщили журналистам в УФСБ по региону. "УФСБ России по Херсонской области пресечена противоправная деятельность 22-летнего гражданина Украины, жителя Херсонской области, причастного к шпионажу. Проведенными оперативно-разыскными мероприятиями установлено, что подозреваемый в период с октября по ноябрь 2023 года осуществлял сбор и передачу представителям главного управления разведки министерства обороны Украины сведений о передвижениях и местах сосредоточения сил и средств Вооруженных сил Российской Федерации на территории Херсонской области", - сообщили в контрразведывательном ведомстве. В отношении фигуранта следственным отделом УФСБ России по Херсонской области возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК России "Шпионаж". Фигурант арестован, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240506/shpion-1944101499.html

херсонская область

украина

россия

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херсонская область , украина, россия