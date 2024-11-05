https://ria.ru/20241105/kharris-1981911079.html
СМИ: сторонники Трампа закупают оружие, опасаясь ограничений при Харрис
СМИ: сторонники Трампа закупают оружие, опасаясь ограничений при Харрис - РИА Новости, 05.11.2024
СМИ: сторонники Трампа закупают оружие, опасаясь ограничений при Харрис
Сторонники экс-президента США Дональда Трампа закупаются огнестрельным оружием, опасаясь, что кандидат от демократов, вице-президент Камала Харрис в случае... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T12:46
2024-11-05T12:46
2024-11-05T12:48
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Сторонники экс-президента США Дональда Трампа закупаются огнестрельным оружием, опасаясь, что кандидат от демократов, вице-президент Камала Харрис в случае победы на выборах лишит их этого права, пишет британский таблоид Daily Express. Как сообщает издание, члены Республиканской партии в штате Висконсин опасаются, что Вторая поправка к Конституции США, гарантирующая право граждан на хранение и ношение оружия, находится под угрозой. “У меня не было огнестрельного оружия, но я куплю его, поскольку считаю, что очень скоро оно мне понадобится”, - приводит издание слова сторонницы Трампа из Висконсина, считающегося одним из колеблющихся штатов, где нельзя точно предсказать, за кого проголосуют избиратели. Другой избиратель также заявил, что у него никогда не было оружия, однако он полагает, что у него должно быть "что-то, чтобы защититься". По его словам, он купил оружие, поскольку американское общество изменилось за годы у власти администрации президента Джо Байдена. При этом отметил, что раньше сам был демократом и голосовал за Хиллари Клинтон в 2020 году, однако теперь "его глаза открылись". Еще два жителя штата отметили, что их право на ношение оружия может оказаться под угрозой, если в власти в стране придет правительство Камалы Харрис. "Камала хочет забрать наше оружие ... Но это наше право иметь его", - считают они. Как отмечает Daily Express, вопрос владения огнестрельным оружием долгое время разделял американское общество, а в колеблющихся между демократами и республиканцами штатах он стоял особенно остро и порождал “ссоры между соседями”. Ранее Харрис подчеркивала достижения администрации в успешном принятии двухпартийного закона о большей безопасности в обществе, который был предложен демократами и республиканцами в 2022 году. Закон усилил контроль над продажей оружия, в частности проверку биографических данных покупателей оружия в возрасте до 21 года, и закрыл некоторые лазейки. Она также призвала к общенациональному внедрению законов "красного флага", всеобщей проверке биографических данных и запрету на штурмовое оружие, в частности пулеметы. Вместе с тем Харрис, в попытке завоевать голоса неопределившихся избирателей из консервативного лагеря, заявила, что уважает вторую поправку, не собирается отбирать у людей оружие, как об этом утверждают республиканцы, и даже владеет оружием сама.
https://ria.ru/20241105/tramp-1981883421.html
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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
СМИ: сторонники Трампа закупают оружие, опасаясь ограничений при Харрис
Daily Express: сторонники Трампа боятся ограничений на покупку оружия при Харрис
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости.
Сторонники экс-президента США Дональда Трампа закупаются огнестрельным оружием, опасаясь, что кандидат от демократов, вице-президент Камала Харрис в случае победы на выборах лишит их этого права, пишет британский таблоид Daily Express
.
Как сообщает издание, члены Республиканской партии в штате Висконсин
опасаются, что Вторая поправка к Конституции США, гарантирующая право граждан на хранение и ношение оружия, находится под угрозой.
“У меня не было огнестрельного оружия, но я куплю его, поскольку считаю, что очень скоро оно мне понадобится”, - приводит издание слова сторонницы Трампа из Висконсина, считающегося одним из колеблющихся штатов, где нельзя точно предсказать, за кого проголосуют избиратели.
Другой избиратель также заявил, что у него никогда не было оружия, однако он полагает, что у него должно быть "что-то, чтобы защититься". По его словам, он купил оружие, поскольку американское общество изменилось за годы у власти администрации президента Джо Байдена
. При этом отметил, что раньше сам был демократом и голосовал за Хиллари Клинтон
в 2020 году, однако теперь "его глаза открылись".
Еще два жителя штата отметили, что их право на ношение оружия может оказаться под угрозой, если в власти в стране придет правительство Камалы Харрис.
"Камала хочет забрать наше оружие ... Но это наше право иметь его", - считают они.
Как отмечает Daily Express, вопрос владения огнестрельным оружием долгое время разделял американское общество, а в колеблющихся между демократами и республиканцами штатах он стоял особенно остро и порождал “ссоры между соседями”.
Ранее Харрис подчеркивала достижения администрации в успешном принятии двухпартийного закона о большей безопасности в обществе, который был предложен демократами и республиканцами в 2022 году. Закон усилил контроль над продажей оружия, в частности проверку биографических данных покупателей оружия в возрасте до 21 года, и закрыл некоторые лазейки. Она также призвала к общенациональному внедрению законов "красного флага", всеобщей проверке биографических данных и запрету на штурмовое оружие, в частности пулеметы.
Вместе с тем Харрис, в попытке завоевать голоса неопределившихся избирателей из консервативного лагеря, заявила, что уважает вторую поправку, не собирается отбирать у людей оружие, как об этом утверждают республиканцы, и даже владеет оружием сама.