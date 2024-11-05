Исследование с помощью ИИ предсказало победу Харрис на выборах
Исследование с помощью ИИ показало, что у Харрис больше шансов выиграть выборы
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Исследование, проведенное в США при помощи технологии искусственного интеллекта (ИИ), показало, что у кандидата от демократов, вице-президента США Камалы Харрис чуть больше шансов на победу на выборах, чем у ее конкурента, экс-президента Дональда Трампа, пишет портал Semafor.
Как сообщает портал, трое молодых людей в возрасте от 15 до 19 лет основали компанию Aaru, в рамках которой для предсказывания события в мире может моделироваться население целиком. По данным Semafor, компания использует данные переписи населения и другие демографические показатели для создания на основе ИИ тысяч аватаров избирателей (ботов), каждый из которых обладает сотнями черт личности. Затем боты изучают информацию и новости, которые могли прочитать реальные избиратели, после чего их спрашивают о предпочтениях.
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Представители компании воссоздали электорат в ключевых штатах США, где голосование может иметь решающее значение для кандидатов в президенты, и предложили виртуальным "избирателям" проголосовать. Боты при этом имели доступ к новостям вплоть до полуночи воскресенья, поэтому они знали о митингах Дональда Трампа в Пенсильвании и Камалы Харрис в Мичигане.
Симуляцию провели несколько раз. В результате вероятность победы Трампа в Аризоне оценили в 73,3%, в Северной Каролине - в 62,1% и в Джорджии в 61,8%. В то же время Харрис обошла бы Трампа в Мичигане (63,3%), Неваде (53,4%), Пенсильвании (52,4%) и Висконсине (50,9%).
"Если бы голосовали только боты, ...то с незначительным перевесом победила бы Харрис", - пишет портал.
Ранее сообщалось, что решающим на выборах будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина. При этом не стоит ожидать, что победитель станет известен в ночь после закрытия избирательных участков.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Досрочное голосование началось во многих штатах.
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