Рейтинг@Mail.ru
Исследование с помощью ИИ предсказало победу Харрис на выборах - РИА Новости, 05.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:02 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/kharris-1981889330.html
Исследование с помощью ИИ предсказало победу Харрис на выборах
Исследование с помощью ИИ предсказало победу Харрис на выборах - РИА Новости, 05.11.2024
Исследование с помощью ИИ предсказало победу Харрис на выборах
Исследование, проведенное в США при помощи технологии искусственного интеллекта (ИИ), показало, что у кандидата от демократов, вице-президента США Камалы Харрис РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T11:02
2024-11-05T11:02
в мире
сша
пенсильвания
мичиган
камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1974994654_0:116:2806:1694_1920x0_80_0_0_8dca33f52d8d933db585b6c91330456b.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Исследование, проведенное в США при помощи технологии искусственного интеллекта (ИИ), показало, что у кандидата от демократов, вице-президента США Камалы Харрис чуть больше шансов на победу на выборах, чем у ее конкурента, экс-президента Дональда Трампа, пишет портал Semafor. Как сообщает портал, трое молодых людей в возрасте от 15 до 19 лет основали компанию Aaru, в рамках которой для предсказывания события в мире может моделироваться население целиком. По данным Semafor, компания использует данные переписи населения и другие демографические показатели для создания на основе ИИ тысяч аватаров избирателей (ботов), каждый из которых обладает сотнями черт личности. Затем боты изучают информацию и новости, которые могли прочитать реальные избиратели, после чего их спрашивают о предпочтениях. Представители компании воссоздали электорат в ключевых штатах США, где голосование может иметь решающее значение для кандидатов в президенты, и предложили виртуальным "избирателям" проголосовать. Боты при этом имели доступ к новостям вплоть до полуночи воскресенья, поэтому они знали о митингах Дональда Трампа в Пенсильвании и Камалы Харрис в Мичигане. Симуляцию провели несколько раз. В результате вероятность победы Трампа в Аризоне оценили в 73,3%, в Северной Каролине - в 62,1% и в Джорджии в 61,8%. В то же время Харрис обошла бы Трампа в Мичигане (63,3%), Неваде (53,4%), Пенсильвании (52,4%) и Висконсине (50,9%). "Если бы голосовали только боты, ...то с незначительным перевесом победила бы Харрис", - пишет портал. Ранее сообщалось, что решающим на выборах будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина. При этом не стоит ожидать, что победитель станет известен в ночь после закрытия избирательных участков. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Досрочное голосование началось во многих штатах.
https://ria.ru/20241105/tramp-1981881269.html
https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html
https://ria.ru/20240924/ssha-1974262831.html
сша
пенсильвания
мичиган
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1974994654_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_b028ab7300cd9d778e2749264b3c471d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, пенсильвания, мичиган, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Пенсильвания, Мичиган, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Исследование с помощью ИИ предсказало победу Харрис на выборах

Исследование с помощью ИИ показало, что у Харрис больше шансов выиграть выборы

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Исследование, проведенное в США при помощи технологии искусственного интеллекта (ИИ), показало, что у кандидата от демократов, вице-президента США Камалы Харрис чуть больше шансов на победу на выборах, чем у ее конкурента, экс-президента Дональда Трампа, пишет портал Semafor.
Как сообщает портал, трое молодых людей в возрасте от 15 до 19 лет основали компанию Aaru, в рамках которой для предсказывания события в мире может моделироваться население целиком. По данным Semafor, компания использует данные переписи населения и другие демографические показатели для создания на основе ИИ тысяч аватаров избирателей (ботов), каждый из которых обладает сотнями черт личности. Затем боты изучают информацию и новости, которые могли прочитать реальные избиратели, после чего их спрашивают о предпочтениях.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Трамп допустил, что может проиграть на выборах
Вчера, 09:50
Представители компании воссоздали электорат в ключевых штатах США, где голосование может иметь решающее значение для кандидатов в президенты, и предложили виртуальным "избирателям" проголосовать. Боты при этом имели доступ к новостям вплоть до полуночи воскресенья, поэтому они знали о митингах Дональда Трампа в Пенсильвании и Камалы Харрис в Мичигане.
Симуляцию провели несколько раз. В результате вероятность победы Трампа в Аризоне оценили в 73,3%, в Северной Каролине - в 62,1% и в Джорджии в 61,8%. В то же время Харрис обошла бы Трампа в Мичигане (63,3%), Неваде (53,4%), Пенсильвании (52,4%) и Висконсине (50,9%).
Выборы в США - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Выборы в США: как проходит голосование, чего ждут от кандидатов
Вчера, 10:31
"Если бы голосовали только боты, ...то с незначительным перевесом победила бы Харрис", - пишет портал.
Ранее сообщалось, что решающим на выборах будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина. При этом не стоит ожидать, что победитель станет известен в ночь после закрытия избирательных участков.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Досрочное голосование началось во многих штатах.
Подготовка к выступлению президента США - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
"Без боев не обойдется". Стало известно, что ждет США в конце года
24 сентября, 08:00
 
В миреСШАПенсильванияМичиганКамала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Досрочное голосование на всеобщих выборах в здании мэрии в Провиденсе, Род-АйлендВыборы в США. Онлайн-репортажВчера, 22:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала