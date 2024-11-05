https://ria.ru/20241105/kharris-1981889330.html

Исследование с помощью ИИ предсказало победу Харрис на выборах

Исследование с помощью ИИ предсказало победу Харрис на выборах - РИА Новости, 05.11.2024

Исследование с помощью ИИ предсказало победу Харрис на выборах

Исследование, проведенное в США при помощи технологии искусственного интеллекта (ИИ), показало, что у кандидата от демократов, вице-президента США Камалы Харрис РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T11:02

2024-11-05T11:02

2024-11-05T11:02

в мире

сша

пенсильвания

мичиган

камала харрис

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Исследование, проведенное в США при помощи технологии искусственного интеллекта (ИИ), показало, что у кандидата от демократов, вице-президента США Камалы Харрис чуть больше шансов на победу на выборах, чем у ее конкурента, экс-президента Дональда Трампа, пишет портал Semafor. Как сообщает портал, трое молодых людей в возрасте от 15 до 19 лет основали компанию Aaru, в рамках которой для предсказывания события в мире может моделироваться население целиком. По данным Semafor, компания использует данные переписи населения и другие демографические показатели для создания на основе ИИ тысяч аватаров избирателей (ботов), каждый из которых обладает сотнями черт личности. Затем боты изучают информацию и новости, которые могли прочитать реальные избиратели, после чего их спрашивают о предпочтениях. Представители компании воссоздали электорат в ключевых штатах США, где голосование может иметь решающее значение для кандидатов в президенты, и предложили виртуальным "избирателям" проголосовать. Боты при этом имели доступ к новостям вплоть до полуночи воскресенья, поэтому они знали о митингах Дональда Трампа в Пенсильвании и Камалы Харрис в Мичигане. Симуляцию провели несколько раз. В результате вероятность победы Трампа в Аризоне оценили в 73,3%, в Северной Каролине - в 62,1% и в Джорджии в 61,8%. В то же время Харрис обошла бы Трампа в Мичигане (63,3%), Неваде (53,4%), Пенсильвании (52,4%) и Висконсине (50,9%). "Если бы голосовали только боты, ...то с незначительным перевесом победила бы Харрис", - пишет портал. Ранее сообщалось, что решающим на выборах будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина. При этом не стоит ожидать, что победитель станет известен в ночь после закрытия избирательных участков. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Досрочное голосование началось во многих штатах.

https://ria.ru/20241105/tramp-1981881269.html

https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html

https://ria.ru/20240924/ssha-1974262831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, пенсильвания, мичиган, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024