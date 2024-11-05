https://ria.ru/20241105/kharris-1981876971.html

Эксперт рассказал об американской внешней политике в случае победы Харрис

Эксперт рассказал об американской внешней политике в случае победы Харрис - РИА Новости, 05.11.2024

Эксперт рассказал об американской внешней политике в случае победы Харрис

Вице-президент США Камала Харрис так и не представила в ходе предвыборной кампании четкой стратегии, поэтому делать прогнозы по внешней политике США в случае ее РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T09:23

2024-11-05T09:23

2024-11-05T09:23

в мире

сша

ближний восток

украина

камала харрис

дональд трамп

энтони блинкен

министерство обороны сша

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БУДАПЕШТ, 5 ноя - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис так и не представила в ходе предвыборной кампании четкой стратегии, поэтому делать прогнозы по внешней политике США в случае ее победы затруднительно, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради. "(Дональд) Трамп дал совершенно четкую стратегию, Камала Харрис на всех мероприятиях милая и улыбается, но стратегию до сих пор не представила... Видно, как представляет себе этот мир Трамп. Харрис говорила очень-очень мало. Так что по поводу Харрис пока нельзя дать ответы на вопросы по внешней политике и политике безопасности", - сказал Ногради. Он отметил, что неизвестно, кого из прежней команды демократов намерена сохранить Харрис в случае победы, в частности, сохранят ли свои посты глава госдепа Энтони Блинкен, "который с начала войны на Ближнем Востоке в октябре прошлого года 11 раз ездил туда и серьезных успехов не достиг", и шеф Пентагона Ллойд Остин. Эксперт также добавил, что на выборах в США ключевую роль играют вопросы финансов, образования, здравоохранения, абортов, охраны южной границы, с которой не справилась Харрис, будучи вице-президентом, но не внешняя политика и политика безопасности. Ногради привел данные американских опросов общественного мнения, которые свидетельствуют, что тема конфликта на Украине интересует 1% избирателей, а обострение на Ближнем Востоке волнует 2% населения. По его словам, ожидается "огромная борьба в семи так называемых колеблющихся штатах", поскольку разрыв между кандидатам минимален. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241104/sscha-1981135817.html

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

https://ria.ru/20241105/tramp-1981874208.html

сша

ближний восток

украина

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в мире, сша, ближний восток, украина, камала харрис, дональд трамп, энтони блинкен, министерство обороны сша, выборы президента сша — 2024