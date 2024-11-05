https://ria.ru/20241105/kharris-1981856518.html

Вторая попытка демократов: кто такая Харрис?

Вторая попытка демократов: кто такая Харрис? - РИА Новости, 05.11.2024

Вторая попытка демократов: кто такая Харрис?

Только дважды женщина становилась кандидатом на пост президента США от крупной партии – демократы в 2016 году выдвинули Хиллари Клинтон, а в 2024-м - Камалу... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T01:29

2024-11-05T01:29

2024-11-05T01:29

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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Только дважды женщина становилась кандидатом на пост президента США от крупной партии – демократы в 2016 году выдвинули Хиллари Клинтон, а в 2024-м - Камалу Харрис. Лишь однажды женщина была вице-президентом, вторым человеком во властной иерархии: в 2020 году Харрис заняла пост, победив на выборах в паре с Джо Байденом. Подробности ее биографии - в материале РИА Новости. Харрис родилась в Калифорнии в семье ученых: ее отец – экономист из Ямайки, почетный профессор Стэнфорда, мать – биолог из Индии, занимавшаяся лечением онкологии. Родители развелись, когда Камале было 7 лет. Дедушка Харрис – высокопоставленный чиновник правительства Индии, она была очень впечатлена его историей, посетив страну. Харрис в детстве ходила и в черную баптистскую церковь, и в индуистский храм. Благодаря происхождению, она всю политическую карьеру становится первой: темнокожей женщиной на том или ином посту, потомком индусов и так далее. Самый красивый генпрокурорХаррис закончила университет Говарда в Вашингтоне, считающийся "исторически темнокожим". У нее степень по политологии и экономике. Затем в Калифорнии она получила степень доктора права и была принята в коллегию адвокатов штата. Харрис работала в прокуратуре, мэрии и у адвокатов. В молодости она встречалась с бывшим спикером конгресса Калифорнии Уилли Брауном, который старше ее на 30 лет. Отношения были недолгими и закончились в середине 1990-х. Браун в 1996 году стал мэром Сан-Франциско, Харрис в 2003-м была избрана окружным прокурором города, став первой темнокожей женщиной на должности. За время ее работы уровень обвинительных приговоров вырос с 52 до 67%. Она поддержала закон, приравнивающий прогулы школьников к правонарушениям с последствиями для родителей. Критики сочли меру чрезмерной и карательной. Затем Харрис победила на выборах генпрокурора Калифорнии, проработав на позиции с 2011 по 2017 год. В этот период она отказалась поддержать две инициативы, которые запретили бы смертную казнь, за что ее обвиняли в непоследовательности. С 2004 года дружила с Бараком Обамой, в 2008 году одним из первых высокопоставленных чиновников в Калифорнии поддержала его на президентских выборах. Обама в 2013 году провозгласил ее "самым красивым генеральным прокурором в стране", за что потом извинился, потому что общественность сочла комментарий сексистским. В 2017 году и до начала срока Байдена была сенатором от штата. Утверждение кандидатомКандидатом в президенты США она стала после того, как Байден на дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом предстал в худшем виде - не в силах закончить реплики и удержать мысли. По окончанию мероприятия в объектив телекамер попал момент, как первая леди Джилл помогала мужу спуститься с лестницы. Трамп настаивает, что Харрис стала кандидатом в результате "переворота", поскольку на предварительных партийных выборах победил Байден, а ее утвердили в полузакрытом режиме, одобрив решение на съезде. Трамп называет ее "отвратительной" и "неизбираемой", оспаривая даже принадлежность к темнокожим: будто в прошлом Харрис гордилась только своим индийским происхождением, а относить себя к черным стали лишь ради политической выгоды. В администрации Байдена она занималась вопросами границы – количество проникающих в США нелегалов в эти годы достигало антирекордов. Во время неудач Байдена, к примеру, ошибок при выводе войск из Афганистана, она старалась дистанцироваться от начальника. Американские СМИ называли Харрис самым "глупым" политиком, писали, что ее выбрали в напарники Байдена только из-за цвета кожи, об этом шутили, говоря, что его популярность растет рядом с черными, напоминая об администрации Обамы. В ноябре 2021 года CNN приводил слова людей из окружения Харрис, которые высказывали сомнения в том, что она подготовлена к какой-либо роли в Белом доме. В октябре 2023 года издание Atlantic опубликовало статью о том, что немногие считают Харрис готовой стать президентом. Другие заступались за нее, говоря, что никакой винегрет из слов, который выдает вице-президент, не идет в сравнение с оплошностями Байдена, что не мешало ему вновь и вновь занимать выборные должности. Согласие при этом было в том, что администрация использует Харрис недостаточно, а Байден отдает предпочтение своей повестке. Рейтинг поддержки Харрис в первый год в Белом доме упал до 28%, она стала одним из самых непопулярных вице-президентов. УльтралиберальностьХаррис пытаются представить ультралиберальным кандидатом: демократы - чтобы привлечь противников Трампа, республиканцы - наоборот. Одни, в частности, провозглашают разрешение на аборты своим приоритетом, пугая запретом на проведение процедуры в случае победы Трампа. Разные взгляды у партий и на проблему вооруженного насилия, Харрис никаких успехов в противодействии ей не добилась, а статистика, наоборот, не в пользу нынешней администрации. Но она призывает к запрету штурмовых винтовок, признаваясь, что и сама хранит дома пистолет "Глок", из которого готова пристрелить грабителя. Другое важное задание Харрис – реформа голосования. Аналитики сходятся во мнении, что Байден просто обрекал Харрис на провал, учитывая противодействие республиканцев. Трамп пугает, что при демократах для поддержки кандидатов не понадобится никаких доказательств гражданства, а "обманывать" можно будет прямо через интернет. В первый год на посту от Харрис ушли пресс-секретарь и руководитель по связям с общественностью, анонимный бывший сотрудник заявил газете Washington Post, что Харрис постоянно критикует, задирается и вымещает недовольство на помощниках. Она любит кеды Converse в качестве обуви для путешествий, называет "Льва, колдунью и платяной шкаф" среди своих книжных фаворитов, рано просыпается, ест хлопья с миндальным молоком, пьет чай с медом и лимоном и "отправляется служить Америке". На первом публичном мероприятии после того, как Байден объявил о выходе из борьбы за пост, а вице-президент стала одним из главных претендентов на демократическую номинацию, Харрис появилась с широчайшей улыбкой и сохраняла ее на протяжении всех 10 минут, что была на глазах у общественности. Смех является ее отличительной чертой на протяжении всей карьеры. Часто ее речи называют "винегретом" из-за манеры уходить от ответа в общие рассуждения. Она обильно жестикулирует, признается в любви к кругам Эйлера, постоянно прерывая выступления на долгий заразительный и не всегда уместный смех. Харрис заявляет, что ничего бы не изменила в президентстве Байдена. Трамп критикует ее не только за смену расы, но и за имитацию южного акцента на своих выступлениях в штатах, где преобладает цветное население. Аналитики сходятся во мнении, что в 2020 году, когда Харрис уже пыталась стать кандидатом в президенты, она начала с высоких рейтингов, но чем больше ее узнавал избиратель, тем меньше она ему нравилась, в результате партийную номинацию получил Байден. Учитывая ошибки прошлого, Харрис в ходе нынешней кампании избегала общения с журналистами, на митингах зачитывала с телесуфлера, а интервью можно пересчитать по пальцам, причем по крайней мере в одном из них ее ответы были отредактированы, чтобы не демонстрировать зрителям традиционный словесный винегрет. Если Харрис победит на выборах, она станет первой женщиной на посту президента США. Пока же ей приходится отвечать на вопросы о том, смогла ли она преодолеть сексизм на нынешней должности. А Обама в ходе одного из предвыборных мероприятий призвал темнокожих мужчин поддержать Харрис, как бы озвучивая проблему недоверия ей со стороны противоположного пола. Сама кандидат предпочитает эту проблему не замечать. Американские СМИ предупреждают об отсутствии у нее опыта во внешней политике, который обернется проверкой на прочность со стороны России и Китая, к чему Харрис, вероятно, не готова.

https://ria.ru/20241105/tramp-1981855913.html

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

https://ria.ru/20241103/vybory-1981650705.html

https://ria.ru/20241105/predlozhenie-1981855297.html

https://ria.ru/20241101/ssha-1981376213.html

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калифорния, сша, индия, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024, дональд трамп, в мире