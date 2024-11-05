https://ria.ru/20241105/kharkov-1981855784.html

В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ

В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.11.2024

В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ

Серия взрывов раздалась в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил местный телеканал "Общественное". РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T01:16

2024-11-05T01:16

2024-11-05T01:41

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Серия взрывов раздалась в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил местный телеканал "Общественное". "В Харькове прогремела серия взрывов", - говорится в Telegram-канале "Общественного". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога в Харьковской области звучит с 0.53 мск. Кроме того, сигнал тревоги звучит в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях страны. Позднее телеканал сообщил об еще одной серии взрывов в городе.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241104/bolgrad-1981755659.html

харьков

харьковская область

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харьков, харьковская область, украина, вооруженные силы рф, в мире