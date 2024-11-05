https://ria.ru/20241105/kharkov-1981855784.html
В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ
В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.11.2024
В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ
Серия взрывов раздалась в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил местный телеканал "Общественное". РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T01:16
2024-11-05T01:16
2024-11-05T01:41
специальная военная операция на украине
харьков
харьковская область
украина
вооруженные силы рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937587844_340:212:2798:1595_1920x0_80_0_0_0a16b85a99a8cb0d58cea22e7bbd45fc.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Серия взрывов раздалась в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил местный телеканал "Общественное". "В Харькове прогремела серия взрывов", - говорится в Telegram-канале "Общественного". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога в Харьковской области звучит с 0.53 мск. Кроме того, сигнал тревоги звучит в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях страны. Позднее телеканал сообщил об еще одной серии взрывов в городе.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241104/bolgrad-1981755659.html
харьков
харьковская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937587844_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_5b04fdd720b7bcf379d00d34608f74aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, харьковская область, украина, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы РФ, В мире
В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ
"Общественное": в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов