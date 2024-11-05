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В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:16 05.11.2024 (обновлено: 01:41 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/kharkov-1981855784.html
В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ
В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.11.2024
В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ
Серия взрывов раздалась в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил местный телеканал "Общественное". РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T01:16
2024-11-05T01:41
специальная военная операция на украине
харьков
харьковская область
украина
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Серия взрывов раздалась в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил местный телеканал "Общественное". "В Харькове прогремела серия взрывов", - говорится в Telegram-канале "Общественного". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога в Харьковской области звучит с 0.53 мск. Кроме того, сигнал тревоги звучит в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях страны. Позднее телеканал сообщил об еще одной серии взрывов в городе.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241104/bolgrad-1981755659.html
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харьковская область
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харьков, харьковская область, украина, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы РФ, В мире
В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ

"Общественное": в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов

© AP Photo / Felipe DanaХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Серия взрывов раздалась в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил местный телеканал "Общественное".
"В Харькове прогремела серия взрывов", - говорится в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога в Харьковской области звучит с 0.53 мск. Кроме того, сигнал тревоги звучит в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях страны.
Позднее телеканал сообщил об еще одной серии взрывов в городе.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковХарьковская областьУкраинаВооруженные силы РФВ мире
 
 
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