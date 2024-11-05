https://ria.ru/20241105/kazan-1982019849.html
Новый СИЗО в Казани на 1 тыс мест сдадут в 2025 году
Новый СИЗО в Казани на 1 тыс мест сдадут в 2025 году - РИА Новости, 05.11.2024
Новый СИЗО в Казани на 1 тыс мест сдадут в 2025 году
Новый следственный изолятор на 1 тысячу мест сдадут в Казани в 2025 году, сообщает пресс-служба главы Татарстана. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T19:32
2024-11-05T19:32
2024-11-05T19:35
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КАЗАНЬ, 5 ноя - РИА Новости. Новый следственный изолятор на 1 тысячу мест сдадут в Казани в 2025 году, сообщает пресс-служба главы Татарстана. Глава республики Рустам Минниханов во вторник посетил учреждения пенитенциарного ведомства - дислоцированные в Казани следственные изоляторы №1 и №2, а также ознакомился с ходом строительства нового следственного изолятора. "Следственный изолятор на улице Гудованцева планируется сдать в эксплуатацию в 2025 году. На участке площадью 15 гектаров располагаются КПП, административное здание, шесть режимных корпусов, в том числе для женщин и несовершеннолетних", - говорится в сообщении. В комплексе нового СИЗО имеется отдельный корпус для проведения длительных и краткосрочных свиданий с прачечной, кухней, столовой, гаражом, а также продовольственный и вещевой склады. Лимит наполнения нового СИЗО в Казани - 1 тысяча мест. Кроме того, на территории следственного изолятора строится корпус кинологической службы, городок для подготовки личного состава изолятора с полосой препятствий и площадкой для строевой подготовки, а также спортивный корпус для сотрудников с тиром, тренажерным залом и залом для борьбы. Минниханов отметил положительную динамику в части сроков выполнения строительно-монтажных работ. Ранее УФСИН России по Татарстану сообщало, что строительство в Казани следственного изолятора ведется в рамках федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 годы)". Новый следственный изолятор призван заменить ныне действующий СИЗО-1, являющийся памятником архитектуры и находящийся в охранной зоне Казанского Кремля, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
https://ria.ru/20241105/nalogi-1981998510.html
https://ria.ru/20241031/tatarstan-1981203878.html
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казань, россия, рустам минниханов, юнеско, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Казань, Россия, Рустам Минниханов, ЮНЕСКО, Республика Татарстан (Татарстан)
КАЗАНЬ, 5 ноя - РИА Новости. Новый следственный изолятор на 1 тысячу мест сдадут в Казани в 2025 году, сообщает пресс-служба главы Татарстана.
Глава республики Рустам Минниханов
во вторник посетил учреждения пенитенциарного ведомства - дислоцированные в Казани следственные изоляторы №1 и №2, а также ознакомился с ходом строительства нового следственного изолятора.
"Следственный изолятор на улице Гудованцева планируется сдать в эксплуатацию в 2025 году. На участке площадью 15 гектаров располагаются КПП, административное здание, шесть режимных корпусов, в том числе для женщин и несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
В комплексе нового СИЗО имеется отдельный корпус для проведения длительных и краткосрочных свиданий с прачечной, кухней, столовой, гаражом, а также продовольственный и вещевой склады. Лимит наполнения нового СИЗО в Казани - 1 тысяча мест.
Кроме того, на территории следственного изолятора строится корпус кинологической службы, городок для подготовки личного состава изолятора с полосой препятствий и площадкой для строевой подготовки, а также спортивный корпус для сотрудников с тиром, тренажерным залом и залом для борьбы.
Минниханов отметил положительную динамику в части сроков выполнения строительно-монтажных работ.
Ранее УФСИН России
по Татарстану сообщало, что строительство в Казани следственного изолятора ведется в рамках федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 годы)". Новый следственный изолятор призван заменить ныне действующий СИЗО-1, являющийся памятником архитектуры и находящийся в охранной зоне Казанского Кремля, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
.