https://ria.ru/20241105/kapitoliy-1982041651.html

У Капитолия в США задержали пахнущего топливом мужчину с горелкой

У Капитолия в США задержали пахнущего топливом мужчину с горелкой - РИА Новости, 05.11.2024

У Капитолия в США задержали пахнущего топливом мужчину с горелкой

Полиция Капитолия заявила, что задержала пахнущего топливом мужчину с сигнальным пистолетом и горелкой в Центре посетителей Капитолия США. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T22:15

2024-11-05T22:15

2024-11-05T22:15

в мире

сша

капитолий

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_78300868cb3b8afa01085b38d8a6b61e.jpg

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Полиция Капитолия заявила, что задержала пахнущего топливом мужчину с сигнальным пистолетом и горелкой в Центре посетителей Капитолия США. "Наши сотрудники задержали мужчину, который остановился во время проверки в Центре посетителей Капитолия США. Мужчина пах топливом, у него была горелка и сигнальная ракета", - говорится в сообщении полиции в соцсети X. В заявлении полиции добавляется, что Центр посетителей Капитолия закрыт для посещений на фоне расследования инцидента.

https://ria.ru/20241105/terakt-1981974757.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, капитолий, выборы президента сша — 2024