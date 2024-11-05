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У Капитолия в США задержали пахнущего топливом мужчину с горелкой - РИА Новости, 05.11.2024
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22:15 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/kapitoliy-1982041651.html
У Капитолия в США задержали пахнущего топливом мужчину с горелкой
У Капитолия в США задержали пахнущего топливом мужчину с горелкой - РИА Новости, 05.11.2024
У Капитолия в США задержали пахнущего топливом мужчину с горелкой
Полиция Капитолия заявила, что задержала пахнущего топливом мужчину с сигнальным пистолетом и горелкой в Центре посетителей Капитолия США. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T22:15
2024-11-05T22:15
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Полиция Капитолия заявила, что задержала пахнущего топливом мужчину с сигнальным пистолетом и горелкой в Центре посетителей Капитолия США. "Наши сотрудники задержали мужчину, который остановился во время проверки в Центре посетителей Капитолия США. Мужчина пах топливом, у него была горелка и сигнальная ракета", - говорится в сообщении полиции в соцсети X. В заявлении полиции добавляется, что Центр посетителей Капитолия закрыт для посещений на фоне расследования инцидента.
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в мире, сша, капитолий, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Капитолий, Выборы президента США — 2024
У Капитолия в США задержали пахнущего топливом мужчину с горелкой

Полиция Капитолия в США задержала пахнущего топливом мужчину с горелкой

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Полиция Капитолия заявила, что задержала пахнущего топливом мужчину с сигнальным пистолетом и горелкой в Центре посетителей Капитолия США.
"Наши сотрудники задержали мужчину, который остановился во время проверки в Центре посетителей Капитолия США. Мужчина пах топливом, у него была горелка и сигнальная ракета", - говорится в сообщении полиции в соцсети X.
В заявлении полиции добавляется, что Центр посетителей Капитолия закрыт для посещений на фоне расследования инцидента.
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