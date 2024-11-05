https://ria.ru/20241105/izrail-1982040154.html

Израильтян призвали выйти на улицы из-за увольнения Галанта

Израильтян призвали выйти на улицы из-за увольнения Галанта - РИА Новости, 05.11.2024

Израильтян призвали выйти на улицы из-за увольнения Галанта

Лидер израильской парламентской оппозиции и глава партии "Еш Атид" Яир Лапид, а также ряд протестных организаций призвали граждан выйти на улицы из-за решения... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T22:00

2024-11-05T22:00

2024-11-05T22:02

израиль

в мире

биньямин нетаньяху

йоав галант

тель-авив

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

исраэль кац

армия обороны израиля (цахал)

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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 ноя - РИА Новости. Лидер израильской парламентской оппозиции и глава партии "Еш Атид" Яир Лапид, а также ряд протестных организаций призвали граждан выйти на улицы из-за решения премьера Биньямина Нетаньяху уволить министра обороны Йоава Галанта в разгар войны на нескольких фронтах.Ранее во вторник, Нетаньяху объявил об увольнении министра обороны Йоава Галанта из-за нехватки доверия между ними и невозможности продолжать военную кампанию в прежнем ключе в свете появившихся разногласий. Пост министра обороны займет нынешний глава МИД Исраэль Кац."Увольнение Галанта в разгар войны - это безумие. Нетаньяху продает безопасность Израиля и бойцов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ради позорного политического выживания. Ультраправое правительство предпочитает уклонистов слугам. Я призываю людей "Еш Атид" и всех сионистских патриотов выйти сегодня вечером на улицы в знак протеста", - написал политик в социальной сети X.Ряд протестных движений Израиля, которые регулярно устраивают антиправительственные митинги в Тель-Авиве и других городах, также призвали граждан выйти на улицы.Израильские СМИ сообщают, что увольнение Галанта может, среди прочего, негативно сказаться на усилиях по достижению сделки с палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников из сектора Газа.

https://ria.ru/20241025/izrail-1980125158.html

израиль

тель-авив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

израиль, в мире, биньямин нетаньяху, йоав галант, тель-авив, яир лапид (министр иностранных дел израиля), исраэль кац, армия обороны израиля (цахал), хамас