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Израильтян призвали выйти на улицы из-за увольнения Галанта - РИА Новости, 05.11.2024
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22:00 05.11.2024 (обновлено: 22:02 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/izrail-1982040154.html
Израильтян призвали выйти на улицы из-за увольнения Галанта
Израильтян призвали выйти на улицы из-за увольнения Галанта - РИА Новости, 05.11.2024
Израильтян призвали выйти на улицы из-за увольнения Галанта
Лидер израильской парламентской оппозиции и глава партии "Еш Атид" Яир Лапид, а также ряд протестных организаций призвали граждан выйти на улицы из-за решения... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T22:00
2024-11-05T22:02
израиль
в мире
биньямин нетаньяху
йоав галант
тель-авив
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
исраэль кац
армия обороны израиля (цахал)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 ноя - РИА Новости. Лидер израильской парламентской оппозиции и глава партии "Еш Атид" Яир Лапид, а также ряд протестных организаций призвали граждан выйти на улицы из-за решения премьера Биньямина Нетаньяху уволить министра обороны Йоава Галанта в разгар войны на нескольких фронтах.Ранее во вторник, Нетаньяху объявил об увольнении министра обороны Йоава Галанта из-за нехватки доверия между ними и невозможности продолжать военную кампанию в прежнем ключе в свете появившихся разногласий. Пост министра обороны займет нынешний глава МИД Исраэль Кац."Увольнение Галанта в разгар войны - это безумие. Нетаньяху продает безопасность Израиля и бойцов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ради позорного политического выживания. Ультраправое правительство предпочитает уклонистов слугам. Я призываю людей "Еш Атид" и всех сионистских патриотов выйти сегодня вечером на улицы в знак протеста", - написал политик в социальной сети X.Ряд протестных движений Израиля, которые регулярно устраивают антиправительственные митинги в Тель-Авиве и других городах, также призвали граждан выйти на улицы.Израильские СМИ сообщают, что увольнение Галанта может, среди прочего, негативно сказаться на усилиях по достижению сделки с палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников из сектора Газа.
https://ria.ru/20241025/izrail-1980125158.html
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израиль, в мире, биньямин нетаньяху, йоав галант, тель-авив, яир лапид (министр иностранных дел израиля), исраэль кац, армия обороны израиля (цахал), хамас
Израиль, В мире, Биньямин Нетаньяху, Йоав Галант, Тель-Авив, Яир Лапид (министр иностранных дел Израиля), Исраэль Кац, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), ХАМАС
Израильтян призвали выйти на улицы из-за увольнения Галанта

Лидер парламентской оппозиции Лапид призвал к протестам из-за увольнения Галанта

© AP Photo / Abir SultanБиньямин Нетаньяху и Йоав Галант
Биньямин Нетаньяху и Йоав Галант - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Abir Sultan
Биньямин Нетаньяху и Йоав Галант. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 ноя - РИА Новости. Лидер израильской парламентской оппозиции и глава партии "Еш Атид" Яир Лапид, а также ряд протестных организаций призвали граждан выйти на улицы из-за решения премьера Биньямина Нетаньяху уволить министра обороны Йоава Галанта в разгар войны на нескольких фронтах.
Ранее во вторник, Нетаньяху объявил об увольнении министра обороны Йоава Галанта из-за нехватки доверия между ними и невозможности продолжать военную кампанию в прежнем ключе в свете появившихся разногласий. Пост министра обороны займет нынешний глава МИД Исраэль Кац.
«
"Увольнение Галанта в разгар войны - это безумие. Нетаньяху продает безопасность Израиля и бойцов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ради позорного политического выживания. Ультраправое правительство предпочитает уклонистов слугам. Я призываю людей "Еш Атид" и всех сионистских патриотов выйти сегодня вечером на улицы в знак протеста", - написал политик в социальной сети X.
Ряд протестных движений Израиля, которые регулярно устраивают антиправительственные митинги в Тель-Авиве и других городах, также призвали граждан выйти на улицы.
Израильские СМИ сообщают, что увольнение Галанта может, среди прочего, негативно сказаться на усилиях по достижению сделки с палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников из сектора Газа.
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ИзраильВ миреБиньямин НетаньяхуЙоав ГалантТель-АвивЯир Лапид (министр иностранных дел Израиля)Исраэль КацАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)ХАМАС
 
 
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