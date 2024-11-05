Израильтян призвали выйти на улицы из-за увольнения Галанта
Лидер парламентской оппозиции Лапид призвал к протестам из-за увольнения Галанта
© AP Photo / Abir SultanБиньямин Нетаньяху и Йоав Галант
© AP Photo / Abir Sultan
Биньямин Нетаньяху и Йоав Галант. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 ноя - РИА Новости. Лидер израильской парламентской оппозиции и глава партии "Еш Атид" Яир Лапид, а также ряд протестных организаций призвали граждан выйти на улицы из-за решения премьера Биньямина Нетаньяху уволить министра обороны Йоава Галанта в разгар войны на нескольких фронтах.
Ранее во вторник, Нетаньяху объявил об увольнении министра обороны Йоава Галанта из-за нехватки доверия между ними и невозможности продолжать военную кампанию в прежнем ключе в свете появившихся разногласий. Пост министра обороны займет нынешний глава МИД Исраэль Кац.
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"Увольнение Галанта в разгар войны - это безумие. Нетаньяху продает безопасность Израиля и бойцов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ради позорного политического выживания. Ультраправое правительство предпочитает уклонистов слугам. Я призываю людей "Еш Атид" и всех сионистских патриотов выйти сегодня вечером на улицы в знак протеста", - написал политик в социальной сети X.
Ряд протестных движений Израиля, которые регулярно устраивают антиправительственные митинги в Тель-Авиве и других городах, также призвали граждан выйти на улицы.
Израильские СМИ сообщают, что увольнение Галанта может, среди прочего, негативно сказаться на усилиях по достижению сделки с палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников из сектора Газа.