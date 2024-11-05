https://ria.ru/20241105/izrail-1981884276.html
Израиль за сутки нанес удары по ста объектам "Хезболлы" и ХАМАС
Израиль за сутки нанес удары по ста объектам "Хезболлы" и ХАМАС - РИА Новости, 05.11.2024
Израиль за сутки нанес удары по ста объектам "Хезболлы" и ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесла удары примерно по 100 объектам шиитского движения "Хезболлах" в Ливане и палестинского движения ХАМАС в секторе... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T10:15
2024-11-05T10:15
2024-11-05T10:15
в мире
израиль
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесла удары примерно по 100 объектам шиитского движения "Хезболлах" в Ливане и палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщила во вторник пресс-служба армии. "За прошедший день ВВС Израиля нанесли удары примерно по 100 террористическим объектам в Ливане и секторе Газа, включая склады оружия, пусковые установки, военные сооружения и многое другое", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что в районе Рафаха израильские военные обнаружили множество оружия и уничтожили объекты инфраструктуры радикалов. В районе Джебалии войска ликвидировали десятки вооруженных палестинцев. На юге Ливана силы ЦАХАЛ обнаружили нескольких бойцов "Хезболлах", которые действовали на территории объекта инфраструктуры движения, после чего ВВС Израиля нанесли удар по объекту, уничтожив радикалов. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43 тысяч палестинцев, пострадали свыше 100 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240922/israel-1974137325.html
https://ria.ru/20241011/izrail-1977610810.html
https://ria.ru/20241105/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ливан, рафах (провинция), хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Рафах (провинция), Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль за сутки нанес удары по ста объектам "Хезболлы" и ХАМАС
ЦАХАЛ за сутки нанесла удары по ста объектам "Хезболлы" и ХАМАС в Ливан
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесла удары примерно по 100 объектам шиитского движения "Хезболлах" в Ливане и палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщила во вторник пресс-служба армии.
"За прошедший день ВВС Израиля
нанесли удары примерно по 100 террористическим объектам в Ливане и секторе Газа, включая склады оружия, пусковые установки, военные сооружения и многое другое", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в районе Рафаха
израильские военные обнаружили множество оружия и уничтожили объекты инфраструктуры радикалов. В районе Джебалии войска ликвидировали десятки вооруженных палестинцев.
На юге Ливана силы ЦАХАЛ обнаружили нескольких бойцов "Хезболлах", которые действовали на территории объекта инфраструктуры движения, после чего ВВС Израиля нанесли удар по объекту, уничтожив радикалов.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43 тысяч палестинцев, пострадали свыше 100 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.