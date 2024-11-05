https://ria.ru/20241105/izrail-1981857141.html

ЦАХАЛ повысила боеготовность перед возможным ответом Ирана, сообщили СМИ

ЦАХАЛ повысила боеготовность перед возможным ответом Ирана, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.11.2024

ЦАХАЛ повысила боеготовность перед возможным ответом Ирана, сообщили СМИ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) повысила боеготовность в ожидании возможного ответа Ирана на недавний израильский удар, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T01:41

2024-11-05T01:41

2024-11-05T01:41

иран

израиль

сша

али хаменеи

в мире

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) повысила боеготовность в ожидании возможного ответа Ирана на недавний израильский удар, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на военные источники. "Армия Израиля повысила боеготовность в ожидании возможного иранского ответа на недавний удар Израиля", - говорится в публикации издания. В связи с этим во всех отделах и подразделениях генштаба армии ежедневно проводятся оценки ситуации, усилен процесс сбора разведывательной информации. ВВС Израиля остаются в состоянии повышенной готовности. Согласно источникам в армии Израиля, точных данных о сроках ответа со стороны Ирана пока нет. При этом израильские военные не исключают, что Иран может нанести ответный удар не напрямую со своей территории, а через Сирию, Йемен или Ирак. Источники в органах безопасности также отметили, что Иран может отложить свой ответ "как минимум на несколько дней" из-за грядущих выборов президента США и предупреждений со стороны американских властей. Ранее портал Axios со ссылкой на источники писал о том, что США предупредили Иран, что не смогут удержать Израиль от ответа в случае удара со стороны Тегерана. Ранее официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) генерал Али Мохаммад Наини заявил, что Тегеран даст решительный и "выходящий за пределы понимания" Израиля ответ на недавнюю атаку по иранской территории. Кроме того, верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Израиль и Вашингтон обязательно получат ответ на те свои действия, которые осуществляют против Ирана и фронта сопротивления.

https://ria.ru/20241104/iran-1981750572.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, израиль, сша, али хаменеи, в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024