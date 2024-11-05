https://ria.ru/20241105/instasamka-1982001469.html
Instasamka подтвердила, что была в квартире на Тверской во время пожара
Instasamka подтвердила, что была в квартире на Тверской во время пожара - РИА Новости, 05.11.2024
Instasamka подтвердила, что была в квартире на Тверской во время пожара
Певица Instasamka (Дарья Зотеева) подтвердила, что находилась в квартире на Тверском бульваре в момент пожара, и поблагодарила спасателей за то, что осталась... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T17:57
2024-11-05T17:57
2024-11-05T17:57
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Певица Instasamka (Дарья Зотеева) подтвердила, что находилась в квартире на Тверском бульваре в момент пожара, и поблагодарила спасателей за то, что осталась жива. В понедельник МЧС РФ сообщило, что пожар произошел на чердаке жилого дома на Тверском бульваре в Москве на площади 80 квадратных метров, из здания эвакуировались 14 человек. "Да, подтверждаю информацию в СМИ, действительно это случилось. Был пожар. Я благодарна Богу, что вышла оттуда живая. Олега (Еропкина, мужа - ред.) рядом не было, когда это началось и продолжалось какое-то время. Я видела пламя в своей квартире, это так странно, когда еще утром все было нормально, а сейчас перед глазами горит мебель, вещи, привычное тебе место, где ты живешь. Это очень страшно... Я хочу выразить огромную благодарность службе пожарной безопасности РФ, они приехали через минуту, может, две или три. Моментально после звонка", - написала певица в своем Telegram-канале. Она уточнила, что благодаря оперативной работе спасателей, удалось спасти личные вещи, костюмы и альбомы. "Эти ребята спасли наши альбомы с фото, личные планеры, наши картины, ценные бумаги и все, до чего не дошел огонь. Они сохранили мои костюмы... Короче, очень ценные вещи для нас в рабочем плане, а также воспоминания и важные записи, которые если горят, то их никогда не вернуть. Конечно, это вообще не главное. Главное - все живы", - отметила она. Кроме того, Instasamka поблагодарила всех, кто помогал вытаскивать вещи из-под завалов, и призвала подписчиков "быть аккуратными".
https://ria.ru/20241028/leningrad-1980507360.html
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жилье, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жилье, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Instasamka подтвердила, что была в квартире на Тверской во время пожара
Instasamka подтвердила, что была в квартире на Тверском бульваре во время пожара
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости.
Певица Instasamka
(Дарья Зотеева) подтвердила, что находилась в квартире на Тверском бульваре в момент пожара, и поблагодарила спасателей за то, что осталась жива.
В понедельник МЧС РФ
сообщило, что пожар произошел на чердаке жилого дома на Тверском бульваре в Москве
на площади 80 квадратных метров, из здания эвакуировались 14 человек.
"Да, подтверждаю информацию в СМИ, действительно это случилось. Был пожар. Я благодарна Богу, что вышла оттуда живая. Олега (Еропкина, мужа - ред.) рядом не было, когда это началось и продолжалось какое-то время. Я видела пламя в своей квартире, это так странно, когда еще утром все было нормально, а сейчас перед глазами горит мебель, вещи, привычное тебе место, где ты живешь. Это очень страшно... Я хочу выразить огромную благодарность службе пожарной безопасности РФ, они приехали через минуту, может, две или три. Моментально после звонка", - написала певица в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что благодаря оперативной работе спасателей, удалось спасти личные вещи, костюмы и альбомы.
"Эти ребята спасли наши альбомы с фото, личные планеры, наши картины, ценные бумаги и все, до чего не дошел огонь. Они сохранили мои костюмы... Короче, очень ценные вещи для нас в рабочем плане, а также воспоминания и важные записи, которые если горят, то их никогда не вернуть. Конечно, это вообще не главное. Главное - все живы", - отметила она.
Кроме того, Instasamka поблагодарила всех, кто помогал вытаскивать вещи из-под завалов, и призвала подписчиков "быть аккуратными".