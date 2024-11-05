https://ria.ru/20241105/harkov-1982003611.html
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 05.11.2024
В Харькове прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Харькове на востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T18:06
2024-11-05T18:06
2024-11-05T18:06
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 ноя- РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Харькове был слышен взрыв", - говорится в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Харькове прогремел взрыв
"Общественное": в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв