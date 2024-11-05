https://ria.ru/20241105/harkov-1982003611.html

В Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 05.11.2024

В Харькове прогремел взрыв

Взрыв прогремел в Харькове на востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T18:06

2024-11-05T18:06

2024-11-05T18:06

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МОСКВА, 5 ноя- РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Харькове был слышен взрыв", - говорится в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьков, украина, харьковская область