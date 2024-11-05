Американец Вудлэнд частично признал вину по делу о наркотиках
Американец Вудлэнд частично признал вину по делу о покушении на сбыт наркотиков
Гражданин США Роберт Вудлэнд в зале суда. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Гражданин США Роберт Вудлэнд частично признал вину по делу о покушении на сбыт наркотиков, сообщил его адвокат в Мосгорсуде, где рассматривается апелляция на приговор.
"Вину признал частично", - сказал защитник в ходе рассмотрения жалоб на приговор.
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Защита Вудлэнда просила суд либо отменить приговор и отправить дело на новое рассмотрение в ином составе, либо переквалифицировать действия американца и смягчить срок наказания. Прокуратура же просила ужесточить приговор с 12,5 лет до 12 лет 8 месяцев.
Останкинский райсуд в июле приговорил Вудлэнда к 12,5 годам колонии по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой в крупном размере).
Как установил суд, 3 января Вудлэнд, исполняя указания главы орггруппы, в лесопарковой зоне в подмосковных Мытищах забрал в тайнике-закладке мефедрон массой не менее 46,91 грамма, перевез наркотик в квартиру на Широкой улице в Москве, расфасовал в 49 свертков для незаконного сбыта. Их у него обнаружили при личном досмотре полицейские и задержали, впоследствии американца арестовали.