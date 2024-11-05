https://ria.ru/20241105/grazhdanin-1981893618.html

Американец Вудлэнд частично признал вину по делу о наркотиках

Американец Вудлэнд частично признал вину по делу о наркотиках - РИА Новости, 05.11.2024

Американец Вудлэнд частично признал вину по делу о наркотиках

Гражданин США Роберт Вудлэнд частично признал вину по делу о покушении на сбыт наркотиков, сообщил его адвокат в Мосгорсуде, где рассматривается апелляция на... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T11:20

2024-11-05T11:20

2024-11-05T11:20

происшествия

сша

россия

мытищи

московский городской суд

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Гражданин США Роберт Вудлэнд частично признал вину по делу о покушении на сбыт наркотиков, сообщил его адвокат в Мосгорсуде, где рассматривается апелляция на приговор. "Вину признал частично", - сказал защитник в ходе рассмотрения жалоб на приговор. Защита Вудлэнда просила суд либо отменить приговор и отправить дело на новое рассмотрение в ином составе, либо переквалифицировать действия американца и смягчить срок наказания. Прокуратура же просила ужесточить приговор с 12,5 лет до 12 лет 8 месяцев. Останкинский райсуд в июле приговорил Вудлэнда к 12,5 годам колонии по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой в крупном размере). Как установил суд, 3 января Вудлэнд, исполняя указания главы орггруппы, в лесопарковой зоне в подмосковных Мытищах забрал в тайнике-закладке мефедрон массой не менее 46,91 грамма, перевез наркотик в квартиру на Широкой улице в Москве, расфасовал в 49 свертков для незаконного сбыта. Их у него обнаружили при личном досмотре полицейские и задержали, впоследствии американца арестовали.

https://ria.ru/20241023/omsk-1979490567.html

https://ria.ru/20240718/prigovor-1960465200.html

сша

россия

мытищи

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, сша, россия, мытищи, московский городской суд