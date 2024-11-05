https://ria.ru/20241105/granitsy-1981952131.html

В Подмосковье уточнили правила согласования границ участков земли

В Подмосковье уточнили правила согласования границ участков земли - РИА Новости, 05.11.2024

В Подмосковье уточнили правила согласования границ участков земли

Почти 2,7 тысячи жителей Московской области воспользовались услугой согласования границ участков земли с муниципальной или неразграниченной государственной... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T15:08

2024-11-05T15:08

2024-11-05T15:08

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Почти 2,7 тысячи жителей Московской области воспользовались услугой согласования границ участков земли с муниципальной или неразграниченной государственной собственностью с начала 2024 года. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональное министерство имущественных отношений.Данная опция поможет собственникам избежать юридических проблем. Сама процедура оформляется на портале госуслуг. Подача заявления предполагает обращение в администрацию округа, в котором находится участок.Кроме того, необходимо предъявить документ, подтверждающий право собственности на территорию, технический паспорт или договор. Акт согласования либо отказ выдают через семь рабочих дней. Платить за услугу не нужно.

московская область (подмосковье)

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)