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В Подмосковье уточнили правила согласования границ участков земли
В Подмосковье уточнили правила согласования границ участков земли - РИА Новости, 05.11.2024
В Подмосковье уточнили правила согласования границ участков земли
Почти 2,7 тысячи жителей Московской области воспользовались услугой согласования границ участков земли с муниципальной или неразграниченной государственной... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T15:08
2024-11-05T15:08
2024-11-05T15:08
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Почти 2,7 тысячи жителей Московской области воспользовались услугой согласования границ участков земли с муниципальной или неразграниченной государственной собственностью с начала 2024 года. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональное министерство имущественных отношений.Данная опция поможет собственникам избежать юридических проблем. Сама процедура оформляется на портале госуслуг. Подача заявления предполагает обращение в администрацию округа, в котором находится участок.Кроме того, необходимо предъявить документ, подтверждающий право собственности на территорию, технический паспорт или договор. Акт согласования либо отказ выдают через семь рабочих дней. Платить за услугу не нужно.
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