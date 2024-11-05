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Церемония вручения верительных грамот иностранными послами. Трансляция
Церемония вручения верительных грамот иностранными послами. Трансляция - РИА Новости, 05.11.2024
Церемония вручения верительных грамот иностранными послами. Трансляция
Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты от новых иностранных послов. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T12:40
2024-11-05T12:40
2024-11-05T12:40
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты от новых иностранных послов.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин принимает верительные грамоты от вновь прибывших иностранных послов
Путин принимает верительные грамоты от вновь прибывших иностранных послов
2024-11-05T12:40
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PT26M38S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Церемония вручения верительных грамот иностранными послами. Трансляция
Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты от новых иностранных послов.
2024-11-05T12:40
true
PT26M38S
Церемония вручения верительных грамот иностранными послами. Трансляция
Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты от новых иностранных послов.